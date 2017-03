Školačky z Nečtin sochají literární hrdinky a chystají výstavu

Nečtiny – Osm školaček ze severoplzeňských Nečtin se od října schází v sochařské dílně manželů Stoklasových. Povídají si, smějí se, ale hlavně pracují. Z hlíny tvoří sochy literárních hrdinek a chystají výstavu.

Mladé sochařky se od října schází v ateliéru manželů Stoklasových. Je jich osmFoto: DENÍK/Pavel Korelus

Jitka Stoklasová říká, že původně svým dvěma dcerám chtěla dát jinou náplň volného času než telefon a počítač. Jejich šest kamarádek se přidalo. Říkají si KLASKARAS ART, což je zkratka jejich jmen. A Jitka Stoklasová prý nestíhá žasnout, jak to dívkám ve věku od 9 do 16 let jde od ruky.

V ateliéru vzniká Mabel Chilternová z Ideálního manžela, Gvendolina z Jak je důležité mít Filipa a také lady Windermerová od Oscara Wilda, dále titulní hrdinka Zolova románu Nana, Elizabeth Bennetová z Pýchy a předsudku a Emma od Jane Austenové, Isabella Archerová z Portrétu dámy od Henryho Jamese a Maggie Ververová z románu Zlatá mísa od téhož autora.

Čtěte také: Zahradníci vysazují do sadového okruhu v Plzni tisíce macešek

„Já teď uhlazuju a budu dělat rty. Nejsložitější pro mě budou ruce a jsem ráda, že nemusíme modelovat nohy, které pod šaty nejsou vidět. Vzoru, který jsem měla, jsem se nakonec ani nedržela," popisuje Lucie Uxová.

Většina hrdinek má honosné bohatě zdobené šaty, dívky si hrají s drobnými detaily jako jsou perlové náhrdelníky, spony ve vlasech nebo košíky růží.

„Všechny už se těší na výstavu, která by měla být na podzim. Do té doby by chtěly udělat ještě několik dalších soch pro novou nečtinskou knihovnu," dodává s úsměvem Jitka Stoklasová.