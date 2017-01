Škody za spalovnu? Sto milionů

Plzeň – Teplárna chce letos zkolaudovat spalovnu, čeká ale další žaloby.

Spalovna odpadu v Chotíkově u PlzněFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Přibližně 210 milionů korun (před zdaněním) vydělala za loňský rok městská společnost Plzeňská teplárenská (PT).

Sedmdesát milionů korun z toho ale dává do rezervy, to kdyby musela vracet dotaci za horkovod vedoucí do spalovny v Chotíkově. „Pokud by se spalovna zastavila, museli bychom dotaci vrátit. Doufám, že se to nestane," řekl generální ředitel PT Tomáš Drápela.

Souvisí to s problémy, které má spalovna v Chotíkově se stavebním povolením i územním rozhodnutím. Ta napadají ekologičtí aktivisté a soudy rozhodují v jejich prospěch.

Nejde kolaudovat

Spalovna už jede v plném provozu, nemá ale všechna nutná razítka ke kolaudaci stavby. Tu chce teplárna jako investor docílit v letošním roce, očekává však další soudní žaloby.

„Kolegové z Brna budou jistě aktivní," dodal Drápela v narážce na Děti Země Brno v čele s Miroslavem Patrikem, které žaloby podává. Podle Patrika spalovna prohrála už šest soudních sporů. „Krajský soud v Plzni totiž už třikrát zrušil pravomocné územní rozhodnutí, naposledy v prosinci 2016, a také třikrát pravomocné stavební povolení, naposledy v srpnu 2016," uvedl Patrik. Teplárna ale argumentuje tím, že žalován není investor, nýbrž orgány veřejné správy.

Bude další soud?

Škody, které způsobily teplárně průtahy kolem stavby spalovny, má firma odhadnuty na sto milionů korun a zřejmě se bude soudit se státem. Nejdříve se ale chce vypořádat s insolvencí generálního dodavatele spalovny, společností ČKD Praha DIZ, do které firma spadla ještě před dokončením díla v Chotíkově. Teplárna si pak musela zajistit nové smlouvy s jinými dodavateli, aby mohla spalovnu dokončit. „Část škod budeme chtít po ČKD Praha DIZ," dodal Drápela.

Elektřina se nevyplácí

Plzeňská teplárenská se podle něj vloni vrátila po 15 letech k teplárenství, dříve se zaměřovala více na výrobu elektřiny. „To už se dnes ale nevyplatí," poznamenal Drápela. Zdražovat teplo se v Plzni nebude, dle Drápely do doby, dokud ´bude tak strašně levný plyn´. Plzeň chce zůstat teplárnou s levným teplem a zabránit tomu, aby si lidé budovali vlastní plynové zdroje.

Plzeňská teplárenskáVloni vydělala 210 milionů Kč. Její spalovna v Chotíkově jede na plný provoz, škodu za soudní spory, které kromě insolvence generálního dodavatele stavbu zdržely, odhaduje na 100 milionů Kč.