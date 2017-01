Počasí v pátek komplikovalo provoz na silnicích, na severním Plzeňsku byl kalamitní stav

Plzeňsko - Silný vítr a sněhové jazyky uzavřely v pátek dopoledne silnici I/20 mezi Plzní a Karlovými Vary.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Martina Greplová

Zhruba pět hodin byl v pátek neprůjezdný hlavní tah I/20 z Plzně na Karlovy Vary mezi odbočkou na Štipoklasy a Toužimí. Celková délka uzavřeného úseku byla 20 kilometrů.

"Situace je tam téměř kritická," připustil odpoledne dispečer plzeňských krajských silničářů Jiří Slapnička. Hlavní tah z Plzně na Karlovy Vary byl podle něj neprůjezdný přes pět hodin. Ani tři sypače nebyla schopné udržet dvacetikilometrový úsek bezpečně průjezdný. Na silnicích druhé a třetí třídy v okolí Bezvěrova je obdobná situace. Severoplzeňským silničářům vyjeli na pomoc kolegové z jiných okresů. "Teď je příroda silnější než veškerá naše technika, místy jsou až metrové závěje. Kromě silného větru se přidalo i sněžení," řekl dispečer.

Policisté radili řidičům, aby se tímto směrem pokud možno vůbec nevydávali.

Velké komplikace způsobila také nehoda, k níž došlo na železničním přejezdu mezi Chotěšovem a Zbůchem na jižním Plzeňsku v půl páté odpoledne. Při střetu dvou aut se zde zranilo celkem šest lidí a silnice I/26 byla na dvě hodiny zcela uzavřena. Na místě se tvořily několikakilometrové kolony.

Během dne měli napilno také hasiči, kteří od rána do čtvrté hodiny odpoledne museli v Plzeňském kraji podle mluvčí hasičů Pavly Jakoubkové vyjíždět celkem k 72 zásahům. "Přibližně 60% všech událostí tvoří ty v souvislosti se silným větrem, tedy odstraňování popadaných stromů a polámaných větví ze silnic nebo zajišťování uvolněných střech a antén," řekla v pátek odpoledne Jakoubková.

Přes 20 chodců se v kraji zranilo při pádu na namrzlém chodníku nebo silnici, řekl mluvčí plzeňské záchranné služby Martin Brejcha.

Nejedou ani autobusy

Kvůli špatnému počasí a nesjízdných silnicích nejezdí ani linkové autobusy.

Dotčené spojeSpoj 19, 14:35 z CAN Plzeň – zrušen bez náhrady

Spoj 23 14:50 z CAN Plzeň - veden pouze do zastávky Úněšov, Štipoklasy

Spoj 14 13:45 z Karlových Varů - veden pouze do Toužimi, dále pak zrušen

Spoj 40 14:50 z Karlových Varů – zrušen, veden pouze v úseku Štipoklasy – Plzeň

Nejsou vyloučeny ani další úpravy jízdních řádů.