Silnice v kraji jsou sjízdné s opatrností, nejhůře bylo ráno na Domažlicku

Plzeňský kraj – Řidiči, dejte pozor na sněhové jazyky, na horách i na závěje.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vojtěch Trubačík

Sníh v kombinaci s prudkým větrem potrápil ve středu ráno řidiče v celém Plzeňském kraji. Problémy měly kamiony i osobáky, praly se s uježděnou vrstvou sněhu i se sněhovými jazyky. Silničáři poslali do terénu veškerou techniku zimní údržby. „V takové situaci už není nač čekat," řekl dispečer Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Jiří Slapnička.

Jako první podle něj vyjížděly pluhy a sypače na Tachovsku. „To bylo už kolem úterní 21. hodiny. Od půlnoci se k nim přidala střediska v dalších okresech. Teď už to vypadá o něco lépe a ani my, ani policie nevíme o nesjízdném úseku," hlásil Slapnička ve středu v 9 hodin.

Největší problémy podle dispečera vznikly u České Kubice na Domažlicku, v okolí hraničního přechodu Folmava. „Tam je velmi hustý provoz z České republiky do Německa a v opačném směru. Sníh jsme ze silnice odklidili, ale než se vůz do toho místa vrátil, trvalo to dvě hodiny a mezitím připadl nový sníh, který se rychle ujezdil," vysvětlil Slapnička.

Nehody bez zranění

Podobná situace nastávala také na severoplzeňské silnici I/20 z Plzně na Karlovy Vary, kde kamiony stály ve stoupajícím rovném úseku u obce Krsy.

Policisté také řešili několik dopravních nehod. Obešly se bez vážnějších zranění. "Na jižním a severním Plzeňsku lo o havárii vozidla na silnici č. 1/27 mezi obcemi Dolní Lukavice a Přeštice, dále v Kozolupech nebo mezi obcemi Stod a Hradec, kde havarované vozidlo uvízlo v kolejišti na železničním přejezdu. O situaci na železniční trati byl vyrozuměn dispečer Českých Drah, provoz na trati zastavil a vozidlo se s pomocí hasičů podařilo vyprostit. Nyní je uiž provoz na železnici obnoven," informovala policejní mluvčí Pavla Burešová.

K další havárii došlo za Černotínem, kde řidička dostala myk a havarovala v příkopu, kde se automobil zaklínil. Ona a jeden spolucestující se nemohli z vozidla dostat ven, s vyproštěním lidí i vozu opět pomáhali hasiči. Krátce po půl deváté skončila na boku dodávka u jihoplzeňských Oselců, u Tisové na Tachovsku se zase kamion po nehodě opřel o mostek a hrozil převrácením. U Chlístova na Klatovsku skončil osobní vůz ve stromě, u Loučimi na Domažlicku havaroval náklaďák do příkopu.

"Na dálnici D5, tam zatím neevidujeme žádnou dopravní nehodu a provoz by zde měl být bez komplikací," konstatovala policejní mluvčí.

Výstraha platí až do čtvrtka večer

Od úterního poledne platí výstražná informace, již pro území celé republiky vydal Český hydrometeorologický ústav. Upozorňuje na novou sněhovou pokrývku, závěje, náledí i sněhové jazyky a skončí ve čtvrtek v 18 hodin. V Plzeňském kraji má dnes ve středních polohách napadnout 2 – 5, ve středních polohách 5 – 10 a na horách 10 – 20 centimetrů sněhu. Jazyky se mohou tvořit od středních poloh, závěje především na horách. Náledí a zmrazky na silnicích očekávají meteorologové až večer, nicméně řidiči by s ním měli počítat po celý den.

"Všem řidičům doporučujeme, aby přizpůsobili rychlost jízdy stavu vozovky a také svým schopnostem, za volantem byli ohleduplní a zbytečně neriskovali," radí policisté.