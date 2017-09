Silnice spolkly miliony korun

Plzeňský kraj- Letošní rok přinesl kraji opravy obchvatů, průtahů i mostů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Matej Slávik

Stav silnic, to je dlouhodobá bolest Plzeňského kraje. Nedá se ale říct, že by se s ním nic nedělo. Naopak, staví se, rekonstruuje, opravuje.

Jen Ředitelství silnic a dálnic letos na opravy silnic I. třídy v našem kraji vynaloží 430 milionů korun. Plzeňský kraj, jehož Správa a údržba silnic se stará o silnice II. a III. třídy na rekonstrukce a opravy vynaloží 600 milionů korun.

Podívejte se na nejdůležitější silniční stavby, které přinesl tento rok.

Najdete tu vaši?

Nejdůležitější stavby v kraji za rok 2017

Silnice I. třídy stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR

Plzeň-město: most Generála Pattona zahájení oprav za 138 milionů Kč

Plzeň-sever: I/27 Kralovice oprava průtahu za 35 milionů Kč

Plzeň-jih: I/26 Chotěšov oprava průtahu za 53 milionů Kč

Rokycansko: dálnice D5 opravy mezi 64,5 62. km (Ejpovice a Rokycany) a 48. 61. km (Mýto Rokycany)

Klatovsko: I/22 průtahy Zavlekov a Malý Bor za 28 a 26 milionů Kč Domažlicko: I/22 Brnířov Hluboká oprava za 26 milionů Kč

Tachovsko: Brod nad Tichou oprava obchvatu za 32 milionů Kč

Silnice II. a III. třídy - stavby Správy a údržby silnic Plzeňského kraje

Klatovsko: • III/16910 Srní Modrava Filipova Huť, 3. úsek rekonstrukce za 41,5 milionu Kč • III/16911 Skelná Prášily (úsek 2) rekonstrukce za 19,1 milionu Kč

Plzeň-město: • III/18019 Letkovská ulice rekonstrukce v Božkově za 18,1 milionu Kč • III/1808 Gerská ulice oprava za 7,4 milionu Kč

Plzeň-sever: • II/201 Chříč Všehrdy oprava za 30,9 milionu Kč • most Rabštejn nad Střelou rekonstrukce za 12,3 milionu Kč Plzeň-jih: • III/17715 Spálené Poříčí průtah, vjezdová brána, chodník za 15,8 milionu Kč • II/230 Nepomuk Přeštice, 2. část rekonstrukce vč. průtahu Kucíny za 31,8 milionu Kč

Rokycansko: • II/232 Břasy Liblín dokončení rekonstrukce za 107,7 milionu Kč • II/605 Soukenická ulice rekonstrukce části průtahu Rokycany za 22 milionu Kč

Domažlicko: • most Staňkov rekonstrukce za 14,1 milionu Kč • III/1836 a III/1839 Zahořany, 2. etapa rekonstrukce silnic za 13,8 milionu Kč

Tachovsko: • most Malý Rapotín rekonstrukce za 30,5 milionu Kč • II/201 Konstantinovy Lázně Lestkov oprava 7,6 km silnice za 42,1 milionu Kč