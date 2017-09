Šeříkovka chystá překvapení

Plzeň - Příští rok se změní nájemce kulturního domu, vstup i fasáda.

Kapela Mig 21 v ŠeříkovceFoto: DENÍK/Milan Říský

Více než 20 milionů korun na rekonstrukci už spolykala, dalších sedm dostane. Kulturní dům Šeříkovka postavený v 70. letech minulého století v akci Z, tedy bezplatnými občanskými brigádami na veřejných budovách.

„Šest milionů korun máme přislíbeno z magistrátu, milion korun dáme z obvodního rozpočtu,“ potvrdil starosta Slovan Lumír Aschenbrenner (ODS). Zdůrazňuje, že za poslední čtyři roky vydal obvod na rekonstrukci kulturního domu z vlastní kasy skoro 13,5 milionu korun.

Další investice do kulturního domu, tentokrát do rozšíření vstupu, na fasádu a parkoviště ale není jedinou novinkou, která Šeříkovku čeká. Změnit se má správce objektu, jímž bude Obytná zóna Sylván. Dosud to byla slovanská radnice a restauraci včetně pořádání kulturních akcí měl v pronájmu soukromník. Smlouva mu ale doběhne v dubnu příštího roku a bude třeba rozhodnout, co dál.

Obytná zóna Sylván sice umí spravovat nemovitosti, jenže s kvalitní hudební produkcí, na kterou je Šeříkovka zvyklá, si poradí těžko. Nájemce zas umí skvěle kulturu, ale na provoz restaurace bývají stížnosti hlavně od seniorů.

Ti, co sem chodí na rockovou muziku, provozu leccos odpustí. „Byla jsem tam na Visacím zámku a zažila skvělou rockerskou atmosféru, navíc vytáhli sudy s pípama ven a nemělo to chybu,“ řekla Hana Andreovská.

Diváky by prý změny neměly bolet. Dojde na ně až v příštím roce, ale jedná se o nich už teď právě proto, aby se nový režim připravil.

Co se už opravilo

Sociální zařízení, restaurace, velký taneční sál (zvýšila se kapacita z 278 na 494 osob) a zázemí pro účinkující, úpravy galerie.

Investice

• 2013 - 3,368 mil. Kč

• 2014 - 789 tis. Kč

• 2015 - 11,023 mil. Kč

• 2016 - 5,160 mil. Kč

(z toho MO Plzeň 2 zaplatil 13,34 mil. Kč)