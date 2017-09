Šance pro Pattonovo muzeum? Snad.

Plzeň - Stěhování muzeaz Pekla je znovu ve hře.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

Radnice snad už definitivně schválila, jak využít dům někdejší vojenské správy na Klatovské 19. Radní odhlasovali záměr zpřístupnit tu cenné Loosovy interiéry, dále do domu přesunout z Pekla Muzeum generála Pattona a pro obě tyto aktivity zřídit v budově návštěvnické centrum.

„Přibližně do poloviny příštího roku by měla být hotova ověřovací studie, která řekne, jak finančně náročná bude rekonstrukce a jaký je odhad provozních výdajů,“ řekl náměstek primátora Martin Baxa (ODS).

Při odhadovaném vyčíslení nákladů připouští desítky milionů korun.

Jenže radnice už jednou se smělými plány nad objektem narazila a ukázalo se, že jsou vlastně nerealizovatelné. Měly se tam vydávat občanské průkazy a pasy, uvažovalo se tu o vzniku Muzea totality i o sídle Amerického centra.

Nic z toho se nikdy neuskutečnilo, až nyní to vypadá vážně.

Dům na Klatovské 19 dostalo město bezplatně od státu v roce 2005. Tehdy se zavázalo, že ho využije pro kulturní, společenské a vzdělávací účely a zprovozní jej do deseti let, tedy do roku 2015. Jenže rekonstrukce celého domu tehdy vycházela skoro na 80 milionů korun (bez DPH), což se ukázalo být nereálné.

Muzeum generála Pattona, které už dvanáct let funguje v kulturním domě Peklo, by mělo transakcí šanci na rozšíření. „Muzeum by na nové adrese mohlo využít vnitřek i dvůr – například pro dobová auta,“ poznamenal Martin Baxa.

Ivan Rollinger z Muzea generála Pattona potvrdil, že víc místa by se muzeu líbilo. „Pokud by se na nové adrese našlo pro muzeum více místa, uvítáme to,“ řekl Rollinger.

Budova je pro válečné muzeum historicky zajímavá, protože v ní v květnu roku 1945 podepsali Němci kapitulaci. Dům má výjimečnou hodnotu kvůli dochovanému interiéru navrženému architektem Adolfem Loosem.

Zůstal tu zachován hudební salon v bytě rodiny Semlerových s krbem a zrcadly v mramorové stěně. Od sousedního obývacího pokoje je hudební salonek oddělen prosklenými posuvnými dveřmi, umožňujícími rozšířit prostor.

Podle Baxy jsou Loosovy interiéry, které by se měly napojit na prohlídkový okruh dalších plzeňských bytů výjimečného architekta, a přestěhované muzeum dvěma hlavními pilíři příštího využití domu.