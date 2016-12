Rok 2017 přinese čtyři průtahy, a hlavně omezení v centru Plzně

Plzeň – Hana a Petr Ulrychovi letos oslaví již 52 let umělecké činnosti, 42 let Javorů a 7 let Javory beatu. Tato skvělá čísla si zaslouží i skvělý koncert, a proto si nenechte ujít jejich únorový koncert v Měšťanské besedě. Na společném koncertu totiž uslyšíte to podstatné z celé „ulrychovské" hudební historie. Od beatových začátků až po nejnovější písničky.