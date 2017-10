Rivalitu jsem necítila, tvrdí soutěžící Adéla

Plzeň – Šestnáctiletá studentka obsadila druhé místo v soutěži Dívka Talent 2017.

Adéla Syřínková je gymnazistka a svůj volný čas tráví ráda s přítelem a rodinou. Šestnáctiletá studentka se věnuje zpěvu, pole dance, ale nepohrdne ani populárním seriálem Game of Thrones.

Co tě přesvědčilo přihlásit se do soutěže?

K soutěži mě přivedl Ivan Štefko, u kterého jsem byla na focení. Ten mi řekl, že jsem ambiciózní typ člověka, který by mohl zvítězit.

Je jasné, že zvítězit chtěla každá dívka. Byla znát během soutěže vzájemná rivalita?

Vůbec ne, sedly jsme si dobře, vůbec žádná rivalita tam nebyla. Naopak jsme si pomáhaly, když například některé nešel tanec, jiné jí s tím pomohly.



Měla jsi trému?

Byla jsem dost nervózní, když jsem dělala rozhovor s s Lucií Křížkovou. Aby nezněl uměle, otázky jsem si nepřipravovala. I když jsem trochu zaváhala, nakonec dopadl docela dobře.



V budoucnu by jsi ráda zůstala u modelingu?

Baví mě to, ale jako práci bych to asi dělat nechtěla.



Čemu se chceš v budoucnu věnovat?

Chtěla bych studovat lékařskou fakultu a být laborantkou. Modeling je spíš koníček.



Neměla jsi někdy pocit, že tyto soutěže jsou jen pro krásné dívky?

Myslím si, že vůbec ne. Tato soutěž byla odlišná v tom, že tam rozhodoval kromě krásy i ten talent.



V jaké disciplíně si zabodovala nejvíc?

Myslím, že v módní přehlídce.



A co pro tebe bylo nejtěžší?

Asi skloubit všechno při společně choreografii. Každá jsme totiž o ní měly jinou představu.



Během soutěže bylo znatelné, že máš velkou podporu v publiku. Jak sis takovou podporu užívala a jakých reakcí se ti dostalo z tvého okolí?

Ze začátku všichni říkali, že jsem si zasloužila vyhrát. Ale celou dobu mi všichni pomáhali včetně učitelek zpěvu a pole dance.

Během přípravy jsi se setkala s Lucií Křížkovou. Jaká byla spolupráce s takovou osobností?

Lucie se chovala velice kamarádsky a přijela za námi dokonce až na soustředění do Perštejna, kde nám dost pomohla s přípravou na disciplínu rozhovor.

Jak dlouho ti trvala příprava a co jsi ji musela podřídit?

Podřídit jsem ji musela volný čas, což bylo těžké skloubit se školou. Na soutěž jsem se připravovala měsíc a půl.

Je něco co ti tato soutěž dala či naopak vzala?

Dalo mi to dobrou kamarádku a celkově mi to dalo hodně nových zkušeností jako práce s lidmi, díky které jsem se přestala tolik stydět.

Byla to tvá první soutěž krásy nebo jsi už něco podobného absolvovala v minulosti?

Byla to má první zkušenost se soutěží tohoto typu.

Výtěžek z celé události šel na charitu. Myslíš, že by tyto soutěže měly být propojeny s charitativními účely?

Spousta dívek říká takové to klišé, jak si přejí světový mír a podobně, ale já si myslím, že je hezký když se takto více lidí zapojí a společně pomůžou dobré věci.