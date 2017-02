Revizoři v linkových autobusech: Školáci padělají průkazy, senioři ničí jízdenky

Plzeňský kraj – Co nejčastěji řeší revizoři v linkových autobusech ČSAD?

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

Chtěli by jet za poloviční, ale nemají slevový průkaz, nebo mají, ale neplatný. Revizoři v linkových autobusech společnosti ČSAD autobusy Plzeň takové pasažéry dobře znají.

Kontrolují a pokutují je samozřejmě především proto, že jde o peníze.

Slevové jízdenky, o něž běží, slouží dětem dojíždějícím do škol, držitelům průkazů zdravotně postižených ZTP a ZTP/P nebo dětem do 15 let, kteří jezdí za poloviční. Bezplatně cestují například děti mladší 6 let nebo průvodci postižených s průkazem ZTP/P.

Slevy = ztráty

Ředitel plzeňského ČSAD Jaroslav Vejprava vysvětluje: „Většinu spojů veřejné dopravy dotuje Krajský úřad Plzeňského kraje, který také dopravcům hradí ztráty z provozu. Do ztrát rovněž patří kompenzace za uznávání státem nařízených slev a bezplatných přeprav. Tyto slevy samozřejmě musejí být dopravcem poskytovány i u komerčních linek, například do Prahy, cyklobusů a tak dále," říká.

Revizoři proto dohlížejí, aby řidiči levnější jízdenky prodávali jen těm, kterým je prodat mají.

Nejvíce problémů prý dělají školáci. „Zejména na venkově se chybně domnívají, že nemusí pravidelně nosit do autobusu průkaz na dojíždění do školy, protože je vozí stále ti samí řidiči. Někteří si je bohužel i nedovoleně upravují, na což se obvykle ale přijde až při podrobné prohlídce od revizora," pokračuje ředitel.

Na průkazech bývají přepsané číslice, žáci si je někdy také půjčují mezi sebou.

Lístek? Už nemám

Častým problémem také je, že cestující při kontrole nenajde jízdenku. Kromě mládeže se to týká i seniorů. „Jízdenky obratem znehodnotí nebo zahodí, ale pak nejsou schopni kontrole doložit, že mají právo v autobusu být. Někteří cestující si například koupí jízdenku jen na část trasy a pak se v davu ostatních snaží spolehnout, že si nikdo nevšimne jejich opožděného výstupu," dodává Vejprava.

Vedoucí referent dopravy plzeňského ČSAD Zbyněk Hupák patří k těm zaměstnancům, kteří se na namátkové kontroly vydávají. Kromě různě padělaných průkazů podle něj nejvíce problémů způsobují cestující mezi 6 a 15 lety s poloviční jízdenkou. Zapomíná se totiž na důležitou věc. „Děti od 10 let si smí poloviční jízdenku koupit pouze tehdy, pokud jsou schopny řidiči a revizorovi doložit svůj věk průkazem s jejich fotografií, datem narození a jménem," říká Hupák.¨

Revizorské patero