Meteorologové odvolali smogovou situaci pro Plzeňský kraj

Plzeňský kraj – Meteorologové ve středu dvě hodiny po poledni zrušili smogovou situaci v Plzeňském kraji, která tam platila kvůli překročeným limitům polétavému prachu od pátku.

Ilustrační snímek.Foto: Deník: Petr Sonnek

Informaci sdělil Český hydrometeorologický ústav. Necelé dva dny platila v regionu i regulace, která znamená omezení pro některé průmyslové podniky či prašné provozy. Smogová situace zůstává nadále ve čtyřech krajích - Ústeckém, Olomouckém, Zlínském a v části Moravskoslezského kraje.

Hodnoty polétavého prachu byly už ve středu ráno na všech čtyřech měřicích stanicích v Plzni pod 100 mikrogramy na metr krychlový, tedy pod hranicí pro vyhlášení smogové situace. Meteorologové nejdříve v úterý před půlnocí odvolali stupeň regulace, ve středu brzo odpoledne zrušili i smogovou situaci.

Smogová situace je vyhlašována, pokud aspoň na polovině stanic překročí 12hodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů polétavého prachu na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin není předpokládán jeho pokles. Pokud koncentrace přesáhne nejméně na dvou stanicích 150 mikrogramů, vyhlásí meteorologové signál regulace. Regulaci odvolávají, když se hodnoty nejméně 12 hodin udrží pod 150 mikrogramy a ve výhledu na 24 hodin není předpoklad jejich nárůstu.

Meteorologové doporučují při smogu omezit pobyt venku a zdržet se fyzické námahy. Platí to zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, se srdečním onemocněním, starší občany a malé děti. Lidé by měli co nejvíce omezit jízdu auty se spalovacími motory a přednostně používat veřejnou dopravu.

Špatné rozptylové podmínky byly v posledních dnech na většině území republiky, v tak velkém rozměru šlo o výjimečnou situaci. Smog zhoršovalo bezvětří, inverze i mrazy. Smogovou situaci řešili komunální politici, zabýval se jí i premiér a vláda.

