Registrovaných partnerství přibylo, loňské číslo je druhé nejvyšší vůbec

Plzeň – Celorepublikově ale zájem o svazky homosexuálů klesá.

Třináct homosexuálních párů, z toho osm mužských a pět ženských, uzavřelo vloni v Plzni registrované partnerství. Je to druhé nejvyšší číslo za celých deset let, kdy mohou v České republice gayové a lesbičky do těchto svazků vstupovat. Rekordní rok 2011 s šestnácti partnerstvími zůstává nepřekonán a nezměnil se ani dlouhodobý trend, že větší zájem mají muži než ženy.

Úřad plzeňského třetího obvodu je jediný úřad v Plzeňském kraji, kde lze registrované partnerství uzavírat.

Proč ženy toto partnerství tolik neláká, vysvětluje Petr Laně, jednatel spolku PROUD (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu). „Důvod je mateřství. Ženy, které mají v občanském průkazu 'registrovaná' a chtěly by mít děti, nemohou navštívit kliniku asistované reprodukce," řekl.

Celorepublikově ale zájem o partnerství klesá. „Pro mnoho páru to není legitimní svazek, ale paskvil. Čekají na možnost uzavřít manželství," dodal Laně.