Referendum o nepomucké křižovatce nakonec nebude

Nepomuk – Vyzdobit nebo ne? Zastupitelé chtějí nechat projekt uležet.

Podle návrhu Adama Kovalčíka se u křižovatky objevit sv Jan Nepomucký připomínající dopravní značku i se všemi jeho obvyklými atributy. Konstrukce, pod níž vozy projíždějí, symbolizuje most, pět světel za světcovou hlavou vytvoří jeho typickou svatozář a Foto: MÚ Nepomuk

Odvážná, ale sporná výzdoba okružní křižovatky v Nepomuku zůstává dál jen v počítačích a na papíře a nic na tom nezmění ani příští víkend.

Spolu s parlamentními volbami se ve městě mělo konat místní referendum, v němž by obyvatelé řekli sv. Janu Nepomuckému v podobě dopravní značky jasné ano nebo ne. Žádné referendum ale nakonec nebude. Ačkoliv ho městská rada začala připravovat, zastupitelstvo ho odmítlo. Prý by bylo zbytečné.

Starosta Nepomuku Jiří Švec řekl, že proti referendu byla větší část zastupitelů. „Zastupitelstvo ho zamítlo s tím, že ani obyvatelé nemají jasný názor, jestli by taková výzdoba na křižovatce měla být,“ řekl. Svatý Jan stojící na konstrukci připomínající most, jeho svatozář tvořená světly a také palma, jež by se podle plánu měla objevit ve středu křižovatky, tak zatím musí k ledu. „Rozhodnutí zní nechat projekt chvíli uležet a později se k němu vrátit,“ dodal starosta.

Autorem návrhu výzdoby je mladý sochař Adam Kovalčík. Odborná porota ho v prosinci 2016 vybrala v soutěži, které se zúčastnilo 27 umělců.

Letošní volby se tak v Plzeňském kraji, zdá se, obejdou bez referenda. Zatímco vloni se konaly tři, ministerstvo vnitra teď podle mluvčí Hany Malé žádné nahlášené nemá.