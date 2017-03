Ředitelé škol chtějí více peněz pro mistry, problém řešili i s ministryní

Plzeňský kraj – O problému v úterý někteří hovořili s ministryní Valachovou.

Kateřina ValachováFoto: Deník/Martin Divíšek

Školy v Plzeňském kraji už teď těžko shánějí mistry a učitele odborných předmětů. Ředitelé na situaci dlouhodobě žehrají a upozorňují, že v nejbližších letech se ještě vyostří. Své obavy někteří vyjádřili na úterním setkání s ministryní školství Kateřinou Valachovou, která navštívila kraj.

„Hlavní problém spočívá v nedostatečném finančním ohodnocení. Platy, které jim dáváme, se rozhodně nevyrovnají nabídkám z praxe," uvedla Zdeňka Buršíková, jež vede Střední odborné učiliště v Domažlicích.

Aktuálně zde pracuje 27 mistrů, z toho čtyři jsou už v důchodovém věku, další dva se k této hranici blíží. Brzy za ně bude ředitelka hledat náhradu, stejně jako za čtyři učitele odborných předmětů, kterých je na učilišti celkem 16. „Sháníme měsíce, v některých případech dokonce roky. Nástupní plat činí 21 570 korun, po letech praxe může dosáhnout 24 910 korun. Mladí lidé nebo absolventi v mnoha případech nejdou k nám, ale raději nastoupí do firmy nebo zkusí štěstí v zahraničí," konstatovala ředitelka.

Na blížící se generační výměnu poukázal i ředitel Střední odborné školy a učiliště v Sušicích Jaromír Kolář: „Jestliže se nezmění systém odměňování, problém se bude zhoršovat. Myslím, že pro novou generaci jsou důležitější peníze než chuť a ochota vzdělávat ostatní," řekl.

Ministryně školství Kateřina Valachová v úterý hovořila o chystaných změnách, které by dramatický stav měly posunout k lepšímu. Školy budou moci využívat významné odborníky z praxe jako mistry odborného výcviku, u nichž se nebude vyžadovat učitelské vzdělání. „Budou mít také možnost posílit pedagogické týmy o vysokoškoláky, kteří si musí do čtyř let dokončit pedagogické minimum. O tom má Sněmovna rozhodnout na konci března. Některá učiliště už teď motivují nadějné absolventy, aby se zapojili do vzdělávání jako mistři," nastínila. Ministryně Valachová rovněž prosazuje zvýšení mezd mistrů o jednu úroveň na platovou třídu 11.

Ačkoli oslovení ředitelé novinky vítají, nepovažují je za systémové řešení. „Klíčové je především finanční ohodnocení. Navrhované zvýšení platu je zhruba o pět set korun. Situaci to tedy zásadně nezlepší," zdůraznila Buršíková a její kolega Kolář souhlasil. Shodně se k problematice vyjádřil rovněž ředitel plzeňského stavebního učiliště Miloslav Šteffek. Podle jeho názoru je důležité, aby školy byly především konkurenceschopné. „Domnívám se, že s platy u mistrů bychom se museli dostat na úroveň podnikatelské sféry," uzavřel Šteffek.