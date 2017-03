Řeči mají akorát ti, kteří toho o autech sami moc nevědí, říká automechanička

Přeštice – Dvacetiletá Andrea Kováčová z Přeštic si jako malá s panenkami nikdy nehrála. V dětství se u ní totiž projevila poněkud netradiční záliba – o traktory. Dnes Andrea studuje obor automechanik a v budoucnu by si chtěla otevřít svůj vlastní autoservis.

Andreu Kováčovou zajímá všechno o motoru. Jednou by si chtěla otevřít svůj vlastní autoservis. Foto: DENÍK/Andrea Pánková

Traktory má sice ráda pořád, ale při studiu se specializuje hlavně na osobní auta. „Po základní škole jsem šla na zdrávku, ale zjistila jsem, že mě to nebaví, tak jsem přestoupila na automechanika," svěřuje se Andrea. „Doma mi říkali, že budu muset pracovat rukama a že budu špinavá, ale mě to přesto lákalo. A rodiče mě samozřejmě v mém rozhodnutí podporují," říká. I pro ně to má totiž jisté výhody. Když se někomu z příbuzných či známých porouchá automobil, Andrea jim ho bez problémů opraví.

Ve třídě plné kluků se dívka cítí poměrně dobře, s připomínkami, že žena autům nemůže rozumět, se však čas od času setkala. „Řeči mají akorát ti, kteří toho o autech sami moc nevědí," je si jista Andrea. „Když jsem byla na praxi v servisu, tak se zpočátku divili, že jsem holka, ale pak zjistili, že tomu fakt docela rozumím a zvykli si na to," popisuje.

Letos čekají budoucí automechaničku závěrečné zkoušky na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni-Křimicích, poté by chtěla vystudovat nástavbu, aby si osvojila základy podnikání. „Jednou bych si totiž chtěla otevřít svůj vlastní autoservis," prozrazuje Andrea, kterou 'holčičí' povolání nelákají.

V automobilovém průmyslu očekává jistotu uplatnění. „Vždyť automechanik bude potřeba pořád," je si jista dvacetiletá dívka, která si nyní dělá ještě řidičák na kamion. Cestováním v něm by se však živit nechtěla.