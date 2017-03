Radnice prodává činžovní domy, přijde si na desítky milionů korun

Plzeň – Účet za prodej městských nemovitostí: 80 milionů Kč.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Petr Švancara

Více než 80 milionů korun přiteklo v poslední době do městské kasy prodejem činžovních domů. Radnici se je daří prodávat za mnohem vyšší ceny, než předpokládala.

Třeba městský dům na Palackého náměstí 3 v Plzni se prodal za 23 milionů korun, přitom jeho cena podle znaleckého posudku je sotva poloviční. „Třiadvacet milionů korun je vítězná cena ze soutěže," potvrdila radní města Helena Matoušová (ODS). V aktuálním balíku prodávaných městských nemovitostí je dalších 11 činžáků nebo podílů z nich. Jedním z nich je například dům v Riegrově 24, kde má město vlastnický podíl. „Je zařazen jako nemovitost k prodeji, jednáme s ostatními vlastníky," uvedla Matoušová.

Co s utrženými miliony korun radnice podnikne? Část peněz jde podle Matoušové na výkupy pozemků pro strategické silnice, zbytek se investuje do městského bytového fondu. Radnice opravuje a pronajímá víc městských bytů než v minulých letech, kdy jich zůstávalo hodně prázdných už proto, že se neinvestovalo do jejich oprav. Město také rozjelo velkorysý koncept tzv. sociálních bytů. „První lidé by se do nich mohli nastěhovat v červenci a v srpnu letošního roku," uvedl radní pro správu městských nemovitostí David Šlouf (ODS).

Co se týká prodeje dalších nemovitostí, chystá se prodej Komorního divadla, sousedního objektu právnické fakulty (dříve sídlo KSČ) a sousedního rohového činžáku do Resslovy ulice.

Prodané domyPalackého nám. 3 - znalecký posudek 9,5 mil. Kč, vítězná nabídka 23 mil. Kč

Guldenerova 7 - znalecký posudek 4,3 mil. Kč, vítězná nabídka 9,2 mil. Kč

Koperníkova 43 - znalecký posudek 9,4 mil. Kč, vítězná nabídka 14,1 mil. Kč

Koperníkova 16 - znalecký posudek 7,3 mil. Kč, vítězná nabídka 9,4 mil. Kč