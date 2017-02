Řada kolegů bude muset skončit, říká lékař o povinných elektronických receptech

Plzeňský kraj – Od ledna 2018 by mělo být povinné předepisování léků pouze prostřednictvím elektronických receptů.

Od příštího roku by měli lékaři předepisovat pouze elektronické recepty. Novinka bude komplikací především pro ty, kteří nemají počítač ani internetové připojení. Podle praktiků bude muset řada z kolegů skončit.

Elektronické recepty mohou lékaři předepisovat již několik let, avšak moc populární zatím nejsou. „Zařídil jsem si to hned, jak to bylo možné, ovšem za řadu let jsem nevydal ani jeden," říká praktický lékař ze Spáleného Poříčí Petr Zikula.

Zejména na periferiích totiž není zatím ve všech lékárnách možnost vyzvednout si léky předepsané prostřednictvím elektronického receptu.

Komplikace pro starší pacienty i pro lékaře

Ani pro pacienty se tím podle lékaře nic neusnadní. „Papírový recept pacientovi nepřináší sebemenší problém. Komplikací to bude zejména pro starší pacienty. Teď dostanou dva, tři recepty a vědí, co na nich mají předepsáno. Příští rok jim dáme papírek s kódem a oni se budou nešťastně ptát: co jste mi to zase dali? Žádný efekt to nepřinese," je si jist Zikula.

Lékařka z Plzně Miroslava Houšková elektronické recepty zatím nevyužívá. „Ten člověk ani neuvidí, co na tom receptu bude mít. Podle mě nemá elektronický recept žádný smysl, myslím si, že v tom budou zmatky," odhaduje praktička.

Elektronické předepisování receptů bude podle oslovených praktiků pro řadu lékařů komplikací, zdaleka ne všichni totiž vlastní počítač a připojení k internetu. „Nemluvě o zvyku předepisovat recepty ručně. Někteří kolegové s počítačem ani neumí," shodují se.

Usnadnění práce?

Část lékařů však elektronické recepty využívá. „Usnadňuje mi to práci, je to daleko jednodušší než recepty vypisovat ručně, zejména u chronických pacientů," pochvaluje si praktický lékař z Plzně Jaroslav Bambas.

Také podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) s sebou elektronické recepty přináší i řadu výhod. „Například není možné jej vyplnit neúplně. Lékař má možnost ověřit, zda si pacient lék skutečně vyzvedl a který lék mu byl skutečně vydán. Další výhodou je úspora času při práci s receptem," uvádí mluvčí SÚKL Lucie Přinesdomová. SÚKL v rámci nového systému poskytne bezplatné webové a mobilní rozhraní, prostřednictvím něhož bude možné eRecepty vystavovat, aniž by bylo nutné mít k dispozici lékařský software," doplňuje.

Elektronická preskripce by měla být povinná od ledna 2018. Zákon uvádí, že budou existovat výjimky. Ty budou upraveny prováděcími právními předpisy.