Ptačí chřipka v Bohách. Místní doufají, že víc případů nebude

Bohy – Severoplzeňská obec je stále jedinou v kraji, kde nákaza udeřila.

„Je to ztráta, ale hlavně aby už se neopakovala. Aby už to skončilo," říkají obyvatelé severoplzeňských Bohů o události, díky níž se minulý týden o jejich vesničce dozvěděla celá republika.

Obec se dostala na seznam míst, kde se objevila ptačí chřipka. Divoké kachny zimující na Berounce ji přenesly do malého chovu slepic – sedm jich zemřelo, třináct dalších se muselo zlikvidovat.

Chovatelku a zároveň starostku obce Lenku Havlíčkovou zaměstnávaly následky celý víkend. V kurníku, kde slepice snášely a zavírali je přes noc, byl v sobotu dopoledne stále cítit dezinfekční chloramin. „Nějakou dobu musel působit, teď budeme dělat očistu, sláma, podestýlka i hřadla se musí spálit. Potom bude druhá dezinfekce," řekla.

Až skončí nutná karanténa, mohla by si rodina pořídit slepice znovu. „My ale počkáme až na příští rok. Kvůli vajíčkům," dodala Lenka Havlíčková s tím, že přijít o všechny slepice je ztráta, ale ne tragédie. „Dalo se to asi čekat, takže nás to moc nezasáhlo. Jen babička si trochu poplakala."

Obyvatelé Bohů chovají slepice i jinou drůbež vždy v malém počtu. Do obce se podle starostky na 9. března chystala pojízdná prodejna kuřic, ale teď je dost pravděpodobné, že nedorazí.