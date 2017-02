Ptačí chřipka je na Plzeňsku. V Bohách vybili dvacet slepic

Bohy – Nákazu přenesly divoké kachny zimující na Berounce.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petr Wagenknecht

Třicátý první případ nákazy ptačí chřipkou v republice je zároveň prvním případem v Plzeňském kraji.

V malém chovu v severoplzeňských Bohách uhynulo v úterý vpodvečer sedm slepic, ve středu se potvrdilo, že je zabila chřipka, veterináři zlikvidovali i zbylých třináct ptáků, ve čtvrtek je odvezli do kafilerie.

Podle Richarda Bílého, ředitele Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat plzeňské pobočky Státní veterinární správy přenesly na slepice nákazu divoké kachny. „Chov byl u mlýna u řeky, kde hejno kachen zimovalo, takže příčina byla jasná. Majitelka nás o úhynu informovala okamžitě, byl to učebnicový přístup," řekl Bílý.

Protože se chov nacházel daleko od obce, věří Bílý, že se nákaza dál už nerozšíří. „Doufáme, že to bude ojedinělé ohnisko," dodal.

Uhynulé slepice patřily starostce Lence Havlíčkové, která tedy teď musí nákazu řešit ze svého vlastního pohledu i z pohledu obce. Nařízení Státní veterinární správy (viz níže) začalo v Bohách a okolí platit ve čtvrtek ráno. „Postupujeme podle něj, od rána obcházíme chovatele a sčítáme ptactvo. Nařízení jsme také zveřejnili na obecním webu," popsala Lenka Havlíčková.

Chovatele z okolí zpráva zaskočila. „Jsem z toho zděšený, zrovna jsem chtěl zjišťovat, jestli se situace nezlepší, protože se blíží doba, kdy bude možné prodávat kuřice. Informaci rozšířím mezi ostatní chovatele," řekl předseda chovatelské organizace z 10 kilometrů vzdálených Kralovic Vladimír Tuzar.

Co mají dělat obce, co mají dělat chovatelé

• Ochranné pásmo zahrnuje katastrální území obcí Bohy, Brodeslavy, Bujesily, Hlince, Hřešihlavy, Rakolusky, Třímany a Všehrdy u Kralovic.

• Tyto obce musí nejpozději do 27. února provést soupis všech hospodářství, která chovají drůbež či jiné ptáky.

• Obce také musí o nákaze informovat veřejnost a zajistit kontejnery (nepropustné uzavíratelné nádoby) k bezpečnému uložení uhynulých ptáků.

• Chovatelé mají ptactvo nejlépe přemístit do uzavřených prostor, kam se nemohou dostat volně žijící ptáci.

• Musí sledovat zdravotní stav ptactva a případné úhyny i zvýšenou nemocnost hlásit.

• Dopravní prostředky, materiály i látky, které by mohly být kontaminovány, mají chovatelé očistit dezinfekcí.

• Více než 40 dalších obcí je v takzvaném pásmu dozoru. Také tam je třeba sepsat hospodářství chovající ptactvo.

• Platí například zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy.