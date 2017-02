První jarní zápas. Výhru nad Příbramí zařídil Krmenčík

Plzeň - Fotbalisté Viktorie Plzeň získali v úvodním jarním kole tři důležité body, když porazili v tabulce poslední Příbram 1:0. Jediný gól zápasu vstřelil v sedmdesáté minutě střídající Krmenčík.

Viktoria se dostala do první velké šance už ve druhé minutě. Po rohu Petržely střílel Poznar zády k brance hlavou ke vzdálenější tyči, ale příbramský gólman Hruška míč vyrazil.

Viktoria kombinovala po stranách a soupeře dostávala pod tlak. Na konci první půlhodiny hry měla další velkou příležitost. Řezník si vyměnil míč s Petrželou a po centru před branku střílel ve vyložené pozici Poznar, jenže hlavou míč neumístil dobře a trefil jen Hruškovu náruč.

Plzeň stupňovala tlak a v 38. minutě se ve stoprocentní šanci ocitl Ivanschitz, netrefil však levačkou odkrytou branku.

Viktoria na hřišti dominovala a závěru prvního poločasu mohl dát gól Kovařík, jenže přehodil nejen vybíhajícího gólmana Hrušku, ale i branku. „Rozhodoval jsem se, jestli míč pošlu kolem gólmana nebo ho přehodím. Rozhodl jsem se pro druhou možnost, bohužel jsem netrefil branku," komentoval o přestávce před televizními kamerami svoji velkou příležitost Jan Kovařík.

„Soupeře dostáváme pod tlak a pokud v tom budeme pokračovat, nemůže to Příbram vydržet. Věřím, že nějaký ten gól dáme," dodal Kovařík.

Viktoria měla dvě velké šance i v úvodu druhého poločasu, jenže Kovaříkovu střelu zlikvidoval Hruška a Invanschitzova rána se odrazila od břevna.

Celkem 8876 fanoušků v Doosan Areně se dočkalo prvního gólu Viktoria až v 70. minutě. Trenér Pivarník, který v pátek oslavil padesáté narozeniny, stáhl ze hřiště Ivanschitze a na trávník poslal Krmenčíka. A měl šťastnou ruku. Petržela našel centrem před brankou právě Krmenčíka, který vyhrál souboj se stoperem Chalušem a zblízka překonal bezmocného Hrušku a vstřelil svůj šestý gól sezoně.

Dvě minuty poté mohla Příbram z ojedinělé akce vyrovnat. Petržela prohrál u rohového praporku souboj s Divíškem, který přihrál exviktoriánovi Rezkovi, naštěstí pro Plzeň gólman Kozáčik jeho střelu u tyče vyrazil hrudníkem na roh.

V nastaveném čase mohl Krmenčík přidat druhý gól, špatně si však zpracoval míč. Plzeň i tak slavila zaslouženou výhru.

Hlasy po utkání

Roman Pivarník (trenér Viktorie): „Jsem spokojený se ziskem tří bodů i s výkonem mužstva. Vytvářeli jsme si gólové příležitosti po velmi pěkných akcích po stranách, bohužel jsme je zahazovali a s přibývajícím časem se pak zápas komplikoval. Chtěl jsem po hráčích, aby byli trpěliví, věřil jsem, že je ještě dostatek času na to, abychom dali gól, což se nám nakonec podařilo. Příbram hrála náročně, musela se posouvat, což ji stálo síly. Co se týká Ivanschitze, s jeho výkonem jsem spokojený, dostal se do několika čistých šancí, které měl ale samozřejmě proměnit."

Michael Krmenčík (autor jediného gólu): „Nebylo pro mě lehké začínat sezonu na lavičce, když jsem měl tak dobrý konec podzimní sezony, ale Pozny (Tomáš Poznar) se v zimě rozstřílel, takže začal v základní sestavě. S trenérem jsem o tom mluvil před zápasem, byla to součástí taktiky, která vyšla. Důležité je, že jsme vyhráli a tři body zůstaly doma."

Kamil Tobiáš (trenér Příbrami): „Věděli jsme dobře, jakou má Plzeň kvalitu, což v zápase i ukázala. Na zápas jsme se poctivě připravovali a podali jsme zodpovědný výkon a myslím si, že jsme odehráli slušné utkání. Sahali jsme po bodu, škoda té branky v sedmdesáté minutě."

Viktoria Plzeň - 1. FK Příbram 1:0 (0:0). Branka: 70. Krmenčík. Rozhodčí: Franěk - Wilczek, Koval. ŽK: Ivanschitz - Tregler, Bazal, Ayong. Diváci: 8876.

Viktoria: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela (74. Kopic), Ivanschitz (65. Krmenčík), Kovařík - Poznar (86. Hromada). Trenér: Pivarník.

Příbram: Hruška - Lupták, Chaluš, Jiránek, Divíšek - Tregler, Rezek - Bazal (82. P. Pilík), T. Pilík, Kukec (85. Ayong) - Linhart (71. Krameš). Trenér: K. Tobiáš.