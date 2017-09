Protekce pro sportovní gymnázium?

Radní města přejmenovali po desítkách let zastávku Internáty ve Vejprnické ulici. Na žádost kraje.

Autobusová zastávka. Ilustrační foto. Foto: Andrea Šrámková

Plzeň – Jako velkou nespravedlnost berou lidé z Středního odborného učiliště elektrotechnického (SOUE) ve Vejprnické ulici přejmenování zastávky městské dopravy u svého areálu. Léta se jmenovala Internáty, teď nese název Sportovní gymnázium. To se k elektroučilišti a internátům přistěhovalo vloni, nyní se kvůli tomu změnil název zastávky. „Přijde nám to naprosto arogantní a neakceptovatelné,“ uvedla učitelka SOUE Lenka Likeová s tím, že žáky jedné školy to povyšuje nad žáky druhé školy.

„V době, kdy se údajně podporuje technické školství, nás naprosto ignorují. Myslím si, že rada města nemá právo upřednostňovat jednu školu před druhou,“ dodala Lenka Likeová. Upozornila, že ani jedna z plzeňských zastávek se nejmenuje podle střední školy a proto považuje případ s názvem sportovního gymnázia za protekci a preferování jedné školy před ostatními.

Dopravní specialista Správy veřejného statku Ondřej Vohradský tvrdí, že žádný úmysl ani záměr někomu uškodit v rozhodnutí nebyl. „Název se měnil na žádost Krajského úřadu, konkrétně dopisu hejtmana Bernarda,“ uvedl Vohradský. Hejtman ale nechtěl měnit název Internáty na Sportovní gymnázium, návrh zněl na jméno Sportovní centrum Vejprnická.

Jenže název nesmí být delší než 20 znaků, a tak se nakonec rozhodovalo mezi Sportovním centrem a Sportovním gymnáziem. Radní města odhlasovali Sportovní gymnázium. Bylo to v balíčku změn týkajících se novinek v dopravě od nového školního roku. Patří sem třeba změna zastávky Severní na Valše z režimu na znamení na řádnou nebo zavedení nové školní linky mezi Radčicemi, Malesicemi, Křimicemi a Skvrňany.

Lenka Likeová říká, že ani Sportovní centrum nevyjadřuje jejich činnost. „Jsme technici. Techniků je akutní nedostatek a nemáme se za co stydět i když nejsme sportovci,“ dodala učitelka.

Náměstek primátora Petr Náhlík (KDU-ČSL) uvedl, že rada města vyhověla žádosti hejtmana. „Kraj zřizuje obě tyto školy, nebyl důvod nevyhovět. Ale nemám problém, pokud o to kraj znovu požádá, název vrátit zpět na Internáty,“ dodal Náhlík.