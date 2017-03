Prostě mě naštvali, říká sochař z Plzně nad karikaturou hlavy státu

Plzeň - Poměrně netradiční výstavu chystají sochař Vítězslav Netrval z Plzně a malíř Milda Kasl z Dolní Lukavice, kteří spojili síly, aby představili svá díla na společné dubnové výstavě v plzeňské Galerii Visio Art.

Na snímku zprava malíř Milda Kasl a sochař Vítězslav Netrval nad karikaturou hlavy státuFoto: Deník / Vejvodová Miroslava

Výstava „Kasl Netrval na výstavě, a přesto jsme ji udělali“ napovídá už svým názvem o tom, že nebude jen tak ledajaká.

Nejnápadnější jsou politické karikatury Vítězslava Netrvala, který jak sám říká, jich vytvořil hned deset, protože se prostě naštval „na ty nahoře“. „Musím přiznat, že tomuto jsem se dlouho vyhýbal, ale zlomilo se to loni na podzim s kauzou Brady, když ten pán nedostal vyznamenání a sehrála se kolem toho obrovská komedie. Tehdy jsem přišel tak naštvaný domů, že jsem si nakreslil několik panáků, zahrnul jsem mezi ně hlavu státu, Andreje nebo Ovčáčka a zastavil jsem se až u desátého. Zrovna u toho prezidenta mě inspirovala jedna dobrá kamarádka, kterou napadlo posadit mu popelníček na hlavu,“ směje se Netrval.

Další sochy už jsou od politiky vzdálené, i když se vlastně dají zařadit do kteréhokoli odvětví. Jsou zábavné a nepostrádají vtip. „Jedná se o karikatury lidí a zvířátek. Dělám si tak legraci z různých lidských vlastností, takže ta politická karikatura na to vlastně volně navazuje,“ vysvětluje Netrval.

Malíř Milda Kasl, který výstavu doplní svými obrazy, představí svou tvorbu z posledních dvou let, ale i díla mnohem starší, některá i z devadesátých let. „Jsou to obrazy, které jsem ještě nevystavoval,“ říká malíř z Dolní Lukavice a ukazuje na svá díla. „Chtěl bych vystavit obrazy inspirované svými cestami, takže nebudu chybět afričtí sloni nebo vzdálené krajiny. Vytvořil jsem také dva autoportréty a na jednom z nich je i moje čtrnáctiměsíční dcerka Josefína,“ říká s tím, že maluje to, co vidí nebo někde viděl.

Výstava bude k vidění od 3. dubna, vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna a úvodního slova se ujme autor zvířátkových večerníčků a současný senátor Václav Chaloupek.