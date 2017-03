Primátor: Chceme evropské slavnosti

Plzeň – Primátor Martin Zrzavecký (ČSSD) řekl, že z loňských Slavností svobody se radnice poučila.

Martin ZrzaveckýFoto: archiv

Jak konkrétně jste se poučili?

Změnili jsme celou strategii. Musíme najít nová lákadla, aby si do Plzně udělali cestu nejen lidé z okolí, ale celé ČR i Evropy. Loni byla diskuze o tom, jestli mají být každoročně oslavy městského nebo evropského formátu a konvoj v kulatých nebo půlkulatých výročích. Teď říkáme, že evropský formát mají mít oslavy každý rok.

Jak toho chcete docílit?

Už dnes se sem sjíždějí lidé z jiných zemí a říkají, že sem jedou oslavit konec druhé světové války, nikoliv jen osvobození města Plzně. A že naše oslavy jsou nejlepší v Evropě. Uděláme všechno pro to, aby byly. Navázali jsme úzkou spolupráci s historickými kluby a lákáme sem nejen techniku vystavovanou v ČR, ale v muzeích celé Evropy. Ať lidé vidí kromě jeepů a standardní techniky ještě něco jiného.

Jak konkrétně má Convoy of Liberty vypadat?

Měl by vypadat, co se týká počtu vozidel, jako konvoj v roce 2015, kdy bylo kulaté výročí osvobození a jelo v něm asi 300 vozidel. Hodně to závisí na Armádě ČR. Pokud se nic zvláštního nestane, tak armáda napne veškeré úsilí k tomu, aby novodobá i historická technika v jejím vlastnictví byla u nás.

Vloni se někteří členové vojenských klubů rozhádali. Dokážete je jako organizátoři spojit?

Nemyslím, že by byli rozhádaní. Oni jsou zapálení a každý chce něco. Je otázkou umět všechny zapojit tak, aby měli svoji odpovědnost a svůj prostor pro realizaci toho, co chtějí.

Nakolik je pravděpodobné, že letošní konvoj bude pokračovat až na náměstí Republiky?

Jednáme o tom hlavně s dopravními policisty. Je tu možnost, že by zabočil Prešovskou ulicí na náměstí Republiky a tam by zůstalo asi 70 vozidel vystavených. Zbytek by pokračoval Rooseveltovou ulicí a končil by na parkovišti u Rychtářky. V minulých letech konvoj projížděl ze sadů Pětatřicátníků k Plaze a vozidla se pak sama zařazovala do běžného provozu, s čímž byl někdy problém. Pokud by se podařilo odvést je na Rychtářku a tam je pozvolna rozpouštět, bylo by to ideální. Tohle je zatím ale jen vize, budeme o tom jednat.

