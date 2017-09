Prezident znovu navštíví náš kraj, vybral si termín voleb

Plzeň – Dobu bezprostředně před říjnovými parlamentními volbami, tedy od středy 18. do pátku 20. října, stráví prezident Miloš Zeman v Plzeňském kraji.

Miloš ZemanFoto: ČTK/Šimánek Vít

„Přesný program návštěvy zatím není jasný, ale usiluji například o to, abychom pana prezidenta svezli vlakem z Plzně do Domažlic a upozornili ho při té příležitosti na potřebu vybudovat tudy koridor do Německa,“ řekl Deníku hejtman Josef Bernard.

Zeman navštíví náš kraj už popáté ve svém funkčním období. Naposledy u nás byl letos v lednu.