Prezident Miloš Zeman: Ve vašem kraji je co chválit, ale i kritizovat

Plzeň – Tři dny projížděl prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou Plzeňský kraj. V Plzni navštívil Škodu JS, poté zavítal do Třemošné, Plané, Konstantinových Lázní, Domažlic a Kdyně. Deníku na závěr cesty poskytl exkluzivní rozhovor.

Prezident České republiky Miloš Zeman na Krajském úřadu Plzeňského kraje. V pozadí hejtman Josef BernardFoto: DENÍK/Milan Říský

Jsou to právě čtyři roky od vašeho zvolení prezidentem. Tehdy jste řekl, že chcete být prezidentem všech občanů bez rozdílu politických názorů. Vaši kritici ale tvrdí, že svými výroky společnost naopak štěpíte. Jak to vidíte vy?

Samozřejmě, že každou společnost rozdělují názory. Společnost je mimo jiné rozdělena na sparťany a slávisty a žádný politik vám nebude říkat, že sjednotí sparťany a slávisty. To rozdělení je v každé společnosti a řekněme, že je to rozdělení na pravici a levici. Podívejte se na americkou společnost po zvolení Donalda Trumpa. Víte, kdy je společnost opravdu sjednocená? V totalitním systému. Tam mají opravdu všichni jednotný názor.

Vaše letošní návštěva Plzeňského kraje je jiná než ty předchozí. Hodně chválíte, méně kritizujete. Nebo je to jen zdání?

Nezdá se vám to, protože Plzeňský kraj se rozvíjí, bohatne a je na tom ve srovnání s ostatními kraji daleko lépe. Samozřejmě ale, že každý kraj má své bolavé místo. Zatímco většina krajů má základní bolavé místo v dopravní infrastruktuře, tak Plzeňský kraj má stejně jako kraj Jihočeský bolavé místo v Šumavském národním parku.

Šumavu lze ale přece vnímat i jako nádherné a jedinečné místo.

Byla jste tam někdy? Viděla jste ten uschlý les? Viděla? To považujete za nádherné místo?

Ne, ale Šumava není jen uschlý les. Hned vedle už to nádherné místo je.

No, to je sice pravda, ale dříve na místě toho uschlého lesa byla také nádherná místa. A už tam nejsou. Dnes jsem slyšel ve Kdyni, že kůrovec pokračuje a musejí kácet. Dokonce že kácejí stromy 40 až 60 let staré, které ještě nejsou vyzrálé a není to těžební dřevo. I tady máte dědictví Martina Bursíka, otce kůrovcové kalamity.

Vaši nekritičnost vůči Plzeňskému kraji jsem spíš spojovala s blížícími se prezidentskými volbami.

Proboha proč?

Jestli jste třeba nezvolil příjemnější rétoriku kvůli voličům?

Ne. Když se podíváte na statistiku, Plzeňský kraj je v přepočtu hrubého domácího produktu na obyvatele na jednom z čelních míst. Je to nezadlužený kraj, který velmi dobře hospodaří a má poměrně velkou průměrnou mzdu i životní úroveň. Z toho vyplývá, že je možné hodně chválit, ale některé věci, jako je národní park, je možné kritizovat.

Co říkáte zvolení Josefa Bernarda na místo hejtmana? Mám na mysli to, že jde o podnikatele, který nastoupil do politiky. Takových případů je víc. Co si o tom myslíte? Je to dobře nebo špatně?

Odpovím příběhem svého oblíbeného hrdiny podnikání Tomáše Bati. Byl to nejenom obuvnický král, ale také starosta Zlína. Dnes by se řeklo primátor. A uznejte, že primátor je politik, který řídí město. A Baťa z toho města vybudoval nádherné zahradní město s funkcionalistickou architekturou. Takže byl současně úspěšný podnikatel a také úspěšný politik. Rozhodně bych si však nepřál, aby do politiky vstupovali lidé třeba jako Viktor Kožený nebo Zdeněk Bakala.

A v případě hejtmana Josefa Bernarda?

Seznámili jsme se teprve nyní, takže jeho reálné výsledky v politice budu hodnotit s časovým odstupem. Ale bylo mi sympatické, že přizval na naše setkání předchozí hejtmany. To znamená, že si uvědomuje, že je tady jistá kontinuita, a toho si vážím.

Jako své osobní téma jste zvolil hospice. Zmínil jste to proto, že jste, při vší úctě, věkem už také senior, a nebo si skutečně si myslíte, že právě to je oblast, kam by mělo jít v kraji více peněz?

Kdy se chystáte, paní redaktorko, přibližně umřít?

Nevím, nepřemýšlím o tom.

Podle statistik v 81 letech, já jako muž v 75. To je pravděpodobnost dožití. Až vám bude 81, pokud věříte statistikům, tak také budete chtít umírat bez bolesti. A kdyby vás, nedej bože, potkala rakovina, což je velice bolestivé onemocnění, budete chtít paliativní péči a také pomoc psychologa. Tohle všechno poskytují hospice. V Americe umírá v hospicích zhruba 50 % umírajících, u nás tři procenta. Myslím si, že Američané dobře vědí, co dělají. Ale abych odpověděl na vaši otázku. Ano, dohodl jsem se s ministrem zdravotnictví Ludvíkem, že připraví návrh zákona o hospicové péči, kde se bude řešit především to, aby na hospice přispívaly pojišťovny. Zatím je podíl hrazení nákladů pojišťovnou 43 %. A přitom hospic není klasická nemocnice, ale tzv. zdravotně sociální zařízení a to bohužel není legislativně ošetřeno.

Po své čtvrté návštěvě máte už náš kraj dobře projetý, kde by měl podle vás tedy nejvíce investovat?

Teď pana hejtmana nepotěším. Přinesl jsem mu nové vydání materiálu Národního ústavu památkové péče, kde je podle jednotlivých krajů seznam chátrajících kulturních památek. Například Plzeňský kraj má kromě jiného sedm chátrajících zámků. Kdyby se opravily a přeměnily například na hotely, tak by to nesporně pomohlo cestovnímu ruchu. Být na místě pana hejtmana, více než dosud bych se soustředil na opravy kulturních památek. Když je neopravíme, tak nám za deset let spadnou na hlavu.

Dnes jste dostal od domažlických učňů jako dar popelník. Trvá váš příslib, že podepíšete zákon o nekouření v restauracích?

Jasně jsem řekl, že jako kuřák musím zákon bohužel podepsat, i když ho považuji za hloupý. Jinak bych byl v konfliktu zájmů a to samozřejmě nechci. Pokud jde o dodržování, zákon vstupuje v platnost od 1. května a vy jste s taktem sobě vlastním naznačila, že vzhledem ke svému věku mohu být před 1. květnem mrtvola. Takže si počkám, co se stane po prvním květnu.

Svoji případnou prezidentskou kandidaturu se chystáte oznámit v březnu (10. března – pozn. red.). Nesmíte už teď alespoň naznačovat?

Jak říkají Cimrmani, nesmím ani naznačovat.

