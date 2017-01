Předsedou ČSSD v Plzeňském kraji zůstává ministr vnitra Milan Chovanec

Plzeňský kraj - ČSSD podle Chovance čeká mimořádně důležitý rok.

Ministr Milan Chovanec. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vojtěch Podušel

Ministr vnitra a první místopředseda ČSSD Milan Chovanec dál povede krajskou organizaci strany v Plzeňském kraji. Na čtvrté dvouleté období ho v sobotu zvolila krajská konference. Delegáti zároveň podpořili premiéra Bohuslava Sobotku, aby na celostátním sjezdu stany obhajoval funkci předsedy sociální demokracie.

Chovanec, který stojí v čele ČSSD v Plzeňském kraji od ledna 2011, neměl ve volbě žádného protikandidáta. V tajném hlasování ho podpořilo téměř 90 procent delegátů. Krajská konference ještě zvolila prvního místopředsedu krajské organizace. Funkci obhájil radní Plzeňského kraje Zdeněk Honz. Zbývajících šest krajských místopředsedů za jednotlivé okresy sociální demokraté zvolí dodatečně na jednání krajského výkonného výboru, řekl Honz.

Kromě Sobotky delegáti dnešní konference nominovali svého předsedu Chovance na post statutárního místopředsedy strany. Také Sobotka řekl, že Chovance na této pozici podporuje. Na místa dalších místopředsedů strany krajská konference podle tajemníka Jaromíra Drozda podpořila také Lubomíra Zaorálka, Petra Dolínka, Michaelu Marksovou, Jana Birkeho a Jana Hamáčka. ČSSD v Plzeňském kraji má kolem tisíce členů. Sociální demokraté obsadili také důležité posty hejtmana Plzeňského kraje a primátora Plzně.

Důležitý rok pro ČSSD

Sobotka na konferenci delegátům připomněl, že letos čeká stranu mimořádně důležitý rok. Parlamentní volby rozhodnou o budoucnosti ČSSD i České republiky. "Pokud zaměstnanci, rodiny s dětmi a senioři mají mít do budoucna zastání, tak tady musí být silná sociální demokracie," řekl. Primárním úkolem je proto podle něj pro ČSSD zvítězit ve volbách a porazit Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. "Bez ohledu na to, kdo bude do vedení strany zvolen, bych chtěl, aby po sjezdu měla ČSSD soudržné vedení, které bude držet pohromadě, bude mít tah na branku," řekl.

"Sociální demokracie se musí vzbudit, my jsme stranou velkou a zatím ten hlas nezní tak razantně, jak bychom potřebovali, je to i chyba vedení sociální demokracie," řekl Chovanec. Spolu s novým volebním manažerem Birkem se chce právě komunikaci věnovat. ČSSD musí podle něj více "prodávat" své úspěchy a sociální témata, která ve vládě prosadí. V tom je podle Chovance i Sobotky efektivnější Babiš, jehož hnutí ANO je hlavním konkurentem ČSSD ve volbách. Babiš umí podle Chovance uchopit výsledky vlády a jednoduše je okomentovat tak, že lidé nabudou dojmu, že je to jeho výsledek. "Nemůžeme si stěžovat na Andreje Babiše, to poselství musíme dopravit k lidem srozumitelně. A to není problém Andreje Babiše, že nám to nejde, to je problém náš," uzavřel Chovanec.