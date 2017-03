Prazdroj chystá unikátní výstavu, od lidí shání dobové předměty

Plzeň - Lidé mohou svými artefakty přispět do sbírek Pivovarnického muzea v Plzni.

Ležák Pilsner Urquell letos slaví 175. výročí od svého zrodu a chystá výstavu unikátních dobových předmětů odkazujících na důležitá historická období značky i českých hospod. Organizátoři se proto obrací s prosbou na všechny majitele historických předmětů, aby přispěli svými artefakty do sbírek Pivovarského muzea v Plzni a podíleli se i na přípravě výstavy Plzeňské hospody aneb Z pivovaru za štamgasty.

„Pro plánovanou výstavu Plzeňské hospody hledáme a sbíráme především fotografie interiérů a exteriérů českých hospod, pozvánky, plakáty, taneční pořádky, ale také zařízení hospod a restaurací, nejrůznější zákazy či nařízení, jídelní lístky, účty, reklamy, obrázky, pohlednice a jiné věci spojené s pohostinstvím 19. 20. století do roku 1989," říká Rudolf Šlehofer, manažer rozvoje cestovního ruchu a péče o historické dědictví Plzeňského Prazdroje.

Fotografie můžete zasílat na sbirky.muzeum@ pilsner.sabmiller.com do 24. dubna nebo je přineste do Pivovarského muzea ve Veleslavínově ulici denně od 10 do 17 hodin. Majitele předmětů odmění pivovar plzeňským ležákem nebo vouchery na prohlídku muzea a podzemí.