Prázdniny na památkách

Plzeňský kraj - Hledáte tip na prázdninový výlet? Co třeba zkusit nějaký hrad nebo zámek? Nabídka památek v Plzeňském kraji je bohatá.

Hrad Radyně.Foto: Eva Vlachová, K-Centrum města Starého Plzence

Ačkoliv mnoho památek Plzeňského kraje i letos spojuje program Letního barokního festivalu, nejsou to všechny a ty ostatní rozhodně nezahálí.

Podívejte se tedy, kam se můžete během dvou letních měsíců s celou rodinou nebo i sami vydat a co tam uvidíte, uslyšíte a zažijete.

Vybrali jsme pro vás třináct objektů ve správě Národního památkového ústavu i patřící obcím, městům nebo soukromníkům, a ať se rozhodnete pro kterýkoliv z nich a vydáte se na výstavu kostýmů nebo do klášterního podzemí, přejeme vám příjemně strávené prázdninové výlety.

Hudba, divadlo, výstavy i oživené prohlídky. Vyberte sihrad a zámek Horšovský Týn: do 12.6. výstava kostýmů z klasických filmových pohádek; 4., 5., 25. a 26.8. kostýmované hrané prohlídky Zpětohledy; 26.8. Hradozámecká noc

klášter Kladruby: 14. a 15. a 21. a 22.7 Benediktinské dny, noční hrané prohlídky; 29.7. 40. ročník festivalu Kladrubské hudební léto – Pavel Šporcl a cimbálovka Gipsy Way Ensemble 29.7.; 5.8. Barokní noci (Letní barokní festival 2017)

zámek Manětín: 22.7. koncert Tria Michala Hromka; 12.8. koncert Panochova kvarteta; do 30.7. krajinomalby a zátiší Jany Havlíkové; 19.8. zakončení Letního barokního festivalu

zámek Nebílovy: hudební festival Anima Music 2017 – 15.7. flamenco tanečnice Virginie Delgado, 23.7. koncert Tara Fuki, 30.7. šansony Chantal Poullain, 13.8.koncert Quintessence

klášter Plasy: 15. a 16.7. Monastýrování – prohlídky vzdušného systému podzemí kláštera; 28. a 29.7. od 19 do 23 hodin speciální noční prohlídky spolu s kláštery Kladruby a Teplá; 21. a 22.7. barokní slavnost Pod ochranou svaté Máří (Letní barokní festival 2017)

hrad Rabí: loutkový festival Rabský floutek – Zimní pohádka 9.7., Zvířátka a loupežníci 23.7. a Sněhurka 13.8.; od 15. do 17.8. od 10.30 do 17 hodin kurzy drátkování

hrad Velhartice: celosezónní výstava Ve službách krále – život v době Lucemburků; 16. a 30.7., 6.8. a 20.8. pohádková představení

zámek Hrádek u Sušice: 4.8. barokní slavnost (Letní barokní festival 2017)

hrad Švihov: 5. a 6.7. návštěvníci tančí při prohlídkách; 15. a 16.7. návštěva císaře Rudolfa II.; 18. a 19. a 25. a 26.8. Ukradené dědictví aneb Kterak Rýzmberkové o hrad přišli

hrad Kašperk: 13. – 15.7. noční prohlídky Po stopách hejtmana Jana

hrad Radyně: 22.7. Keltský den; 6.8. představení Romeo a Julie, 19.8. koncert středověké hudby Benediktus M. B.Karpíška

zámek Rochlov: 11.7. baroko na Bylinkovém panství; 29.7. Svatojánská noc

zámek Zelená Hora: 5. a 6. a 7. a 9.7. mimořádné prohlídky zámeckého areálu a nově také sýpky, 8.7. koncert Evy Urbanové a sboru Andílci