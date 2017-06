Práskání dveří a startování kamionů budí lidi. Kdo jim pomůže?

Plzeňský kraj – Je to každé ráno stejné, víkend co víkend. V jedné z ulic poblíž Božkovského ostrova v klidné plzeňské čtvrti zaparkuje jeden nebo více kamionů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Jaké jsou vaše zkušenosti? Hlasujte v anketě pod článkem.

Stojí částečně na cestě, částečně na trávníku. Lidé v okolí už vědí, že se zase nevyspí. „Práskání dveří a dlouhé a hlučné startování v noci a časně ráno je běžnou skutečností,“ řekl Václav P. z Božkova s tím, že opakované dotazy na policii nezabraly.

Podobné zkušenosti a bezmoc si pamatuje i žena z Plzně-Čechurova. „Soused jezdil s traktorem s cisternou, který denně před pátou ráno startoval. Budila jsem se pravidelně půlhodinu před tím už naštvaná, že to co nevidět přijde,“ říká Hana Výrová. Domluva nezabírala, odmítal parkovat jinde než u svého domu. Výrovi se pak odstěhovali.

Jak proti tomu mají lidé postupovat?

Podle náměstka primátora Plzně pro dopravu Petra Náhlíka zákon na omezení parkování nákladních vozidel není. Podle něj jsou dvě možnosti: umístit do ulice zákazové značky a pak počítat s represí ze strany policie, nebo vybudovat takové stavební úpravy, aby se do parkovacích stání kamiony nevešly.

Náhlík připomíná, že v Plzni je pro kamiony dost míst v průmyslových zónách, například v Zátiší nebo mezi Novou Hospodou a Valchou s nájezdem z dálničního přiváděče. „Bohužel každý řidič chce parkovat co nejblíž bydlišti,“ dodává Náhlík.

Parkoviště pro kamiony mají i jiná města, například Nepomuk. „Kamiony ho využívají, i když párkrát se stalo, že stály ve městě. Většinou stačil telefonát do dotyčné firmy,“ řekl starosta Nepomuku Jiří Švec.

V Tachově mají od loňska vyhlášku, která zakazuje velkým vozidlům parkovat na plochách pro osobní vozy. Pro kamiony či autobusy mají parkoviště v bývalých kasárnách. Podobně jsou na tom Rokycany, kde parkoviště pro kamiony odlehčilo Plzeňské i Šťáhlavské ulici. Tam totiž dříve stávaly a teď se tudy lépe projíždí.

V Klatovech je pro kamiony parkoviště u Dragounských kasáren a další neoficiální funguje v ulici Franty Šumavského nedaleko autobusového nádraží. „Nemáme signály, že by to nepostačovalo. Samozřejmě se může stát, že se některý kamioňák snaží parkovat u svého bydliště, pokud by to bylo ve větším a přišly by stížnosti, řešili bychom to,“ uvedl klatovský místostarosta Martin Kříž.

V Sušici parkoviště pro kamiony nemají. „Měli jsme s tím problém v jedné lokalitě, ale vyřešili jsme to dopravním značením. Jinak kamiony parkují podél silnice v Nádražní ulici, kde to problém není,“ informoval sušický starosta Petr Mottl.