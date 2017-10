Praktičtí lékaři stárnou, často je nemá kdo nahradit

Plzeňský kraj - V kraji je zhruba 370 praktických lékařů. Přibližně třetina z nich je však v důchodovém věku nebo se k této hranici blíží.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

V některých místech, zejména v příhraničí či v odlehlejších obcích, je nemá kdo nahradit. Na dlouhodobě vážný stav, jehož součástí je i podfinancování praxí a zvyšující se byrokracie, upozorní společně s ambulantními specialisty příští úterý protestem.

Zatímco jejich kolegové ze Žleb na Kutnohorsku uspořádají symbolický pohřeb zavírané ambulance, v Plzeňském kraji projeví nevoli mírněji. Na ruce si nasadí černé pásky a do čekárny vyvěsí parte. K akci se podle Michaela Dimitrova, který je krajským předsedou Sdružení praktických lékařů, připojí drtivá většina odborníků.

A kolik praktických lékařů (pro děti i dospělé) v současnosti chybí? „Jedná se o deset míst. Ale moje generace pomalu končí a kdo ji nahradí? Situace se brzy opravdu zdramatizuje,“ zdůraznil 64letý doktor. Doplnil, že nejvíce na obtíže narážejí v okrajových oblastech.

Typickým příkladem přesluhujícího lékaře pro děti a dorost je Yousef Ghattas z Meclova. Dojíždí hned do tří ordinací, a to do Poběžovic, Hostouně a Bělou nad Radbuzou. Rád by svou praxi někomu předal, ale najít nástupce je téměř nemožné. „Není to lákavá lokalita, navíc musím denně dojíždět. A příjem je samozřejmě také nižší než v nemocnici,“ uvedl 71letý specialista. Své pacienty bude muset zřejmě rozdělit mezi stávající kolegy. Doufá, že se mu to nakonec podaří. „Část jich převezme moje manželka. Někteří mou prosbu odmítli, protože sami mají na starosti hodně lidí,“ dodal. Řešení spatřuje především ve finanční motivaci mladších lékařů.

Zvednutí platů však není podle Dimitrova jedinou důležitou změnou. Zlepšit by se měl systém vzdělávání absolventů medicíny a jejich podpora. „Našemu oboru by se znovu měla vrátit prestiž. V dnešní době jsou jasně protežovány nemocnice. Jsou nám házeny klacky pod nohy, třeba v podobě byrokracie,“ nastínil. U starších praktických lékařů je z jeho pohledu například povinně zavedené EET či eReceptů další komplikací. S uvedeným souhlasí jeho 68letý kolega Miroslav Horn, jenž ordinuje v Měčíně i Měcholupech a pečuje o 1500 pacientů. „Jsme pod neustálou kontrolou. Kvůli novinkám musím zavést v Měcholupech internet. Pokud to nepůjde, ordinaci v Měcholupech zavřu. Nebudu riskovat velkou pokutu,“ posteskl si.

Svého nástupce už zřejmě našla mirošovská 75letá lékařka Jana Kušková. „Pracuji, protože mě to baví. Ale na jeden den v týdnu už sem jezdí mladší pan doktor. Ordinaci mu v budoucnu asi předám,“ sdělila.