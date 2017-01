Práce v zimě? Nejhorší je přecházet z mrazu do tepla

Plzeň – Zeptali jsme se, jak lidé zvládají práci v mrazivém počasí.

Pracovníci na stavbě v Jablonského ulici jsou na mráz připraveniFoto: DENÍK/Milan Říský

Teploty se celý den drží pod nulou a Plzeňsko je pokryto vrstvou sněhu. Letošní zima dovoluje užívat si sáňkování i bruslení. Chlad však může být také hodně nepříjemný společník. Zkušenost s tím mají hlavně ti, kteří musí celou svoji pracovní dobu trávit v mrazech. Zeptali jsme se, jak to někteří z nich zvládají.

Petr Ježek rozváží potraviny a nápoje do místních restaurací a hospod. „Tohle počasí mi nevyhovuje v tom, že člověk musí neustále přecházet z tepla do zimy a naopak. Ať už z auta ven nebo zvenku do podniků," svěřuje se Plzeňan. Problém vidí i v samotné přepravě, třeba velmi těžkých sudů s pivem. „Vozit a tahat zboží po namrzlých, a co si budeme povídat, dost často neudržovaných chodnících je peklo," stěžuje si Petr.

V mrazivých dnech se pracuje i na stavbě bytového domu v Jablonského ulici. „Zima je pro mě vždycky horší, než vedro, ale zvládáme to," říká stavbyvedoucí Stanislav Šmatlák. Když jsou teploty pod nulou, mohou dělníci provádět jen takzvané suché práce. „Nemůžeme například betonovat," uvádí pracovník Jan Štulc. Je tak možné, že stavební práce budou dokončeny se zpožděním.

„Teď to ještě jde, ale když teploty klesnou pod minus deset, tak nebudeme moct pracovat asi vůbec," říká Štulc, který mrazivé počasí zvládá dobře. „Když je třicet stupňů nad nulou, tak je to pro mě horší. V zimě se pořádně obleču a prací vždycky zahřeji," usmívá se. Pracovníci mají na stavbě k dispozici vytápěné zázemí, kde se mohou během směny ohřát.

Do plzeňských ulic vyráží za každého počasí také městští strážníci. „Většinou mi zima není, hodně chodím, čímž se zahřeji," svěřuje se devětapadesátiletý okrskový strážník Rudolf Božek, který má na starosti především okolí boleveckých rybníků a Bílé Hory. „Je pravda, že u té vody je zejména ráno ještě chladněji než někde ve městě, ale já jsem rád, že mohu být alespoň částečně v přírodě. Chodit po městě by mne nebavilo," popisuje Božek.

Strážníci mají během mrazivého počasí nárok na více přestávek v teple. Obchůzky se půlí a každých 90 minut se mohou přijít ohřát na služebnu, kde mají k dispozici teplé nápoje. „Oblečení je určitě lepší než v předchozích letech. Strážníci jsou vybaveni teplými botami i termoprádlem," hodnotí mluvčí městské policie Jana Pužmanová.