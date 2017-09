Pozor na změny v dopravě

Plzeň - Cestující městskou hromadnou dopravou musí v sobotu počítat s omezením.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Říský

Uskuteční se totiž cyklistický závod Plzeňská 50, jehož trasa protíná linky číslo 1, 2, 33, 35, 57 a zoo vláčku.

Průjezd linek číslo 1, 2 a 33 přes náměstí Republiky bude od 11:30 do cca 11:40 a od 12:20 do 12:30 zastaven, spoje tak naberou několika minutové zpoždění. O 15 minut se zpozdí také odjezd vláčku od zoo, který měl původně vyjíždět v 11:30 a ve 12:30 hodin. Spoje číslo 35 a 57 pojedou dnes od 11:30 do cca 16 hodin po objízdné trase a neobslouží tak zastávky Zámecké náměstí v Křimicích, autobusové stanice v Radčicích, Pod Zámečkem, U Bouzků a Kalikovu.