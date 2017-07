Pozor na úrazy, o prázdninách je jich nejvíc

Plzeň - Děti se potýkají se zlomeninami i poraněním hlavy.

Ilustrační fotoFoto: shutterstock.com

Letní prázdniny jsou pro většinu dětí nejoblíbenější období roku. Nemusí celé dva měsíce do škol ani školek. Avšak během volna, které ratolesti tráví kromě domova také na dovolených či táborech, přibývá také úrazů. O prázdninách se s nimi dětští lékaři i záchranáři setkávají častěji, než jindy.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje eviduje během letních prázdnin minimálně o třetinu více výjezdů k dětským úrazům, než během školního roku. Podle mluvčího krajské záchranky Martina Brejchy by se přitom velkému množství poranění dalo předejít. „Musím říci, že když jdou děti na kolo, tak jsou většinou vybaveni přilbou na hlavu. Ovšem při jízdě na kolečkových bruslích na to zapomínají,“ uvádí Brejcha. „Děti mají sice chrániče na lokty a kolena, ale to nejdůležitější – přílba na hlavu – jim chybí, a často tak dochází k poranění,“ doplňuje.

Záchranáři se také stále poměrně často setkávají s tonoucími se dětmi. „A těm bohužel ne vždy dokážeme pomoci. Na koupání by si měli dát rodiče pozor,“ upozorňuje mluvčí.

Vícero malých pacientů si každoročně během letních prázdnin všímají i nemocniční ambulance. V krajských nemocnicích (Stodská, Klatovská, Domažlická a Rokycanská) ošetří během letních prázdnin také přibližně o třetinu úrazů více, než ve školním roce. „Nejvíce přibývají úrazy z kola a trampolín a významně jsou zastoupeny i úrazy z táborových aktivit,“ jmenuje mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.

Podle něj se stále častěji projevuje fakt, že velký počet dětí přes rok nesportuje a volný čas tráví například u počítače. „Když pak léto tráví s rodiči nebo i na táborech aktivnějším způsobem, snadněji se zraní,“ doplňuje.

Přes léto stoupá také počet hospitalizovaných dětí ve Fakultní nemocnici Plzeň. S úrazy si tam přes rok poleží přibližně 75 dětí za měsíc, o prázdninách se jejich počet zhruba o deset případů měsíčně zvýší. Podle vedoucího lékaře dětského oddělení kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Pavla Hořáka se odborníci nejčastěji setkávají se zlomeninami a poraněním hlavy. V létě však přibývá také úrazů z dopravních nehod.

K poraněním dochází i na dětských táborech. Podle ředitelky střediska volného času Radovánek Evy Tischlerové se většinou jedná pouze o lehké úrazy, třeba odřeniny či naraženiny, ve výjimečných případech o zlomeniny. Palčivým problémem letních táborů jsou podle ní vosy a včely. S těmi se v poslední době děti setkávají velmi často.