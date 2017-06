Pozemky pro západní okruh jsou téměř vykoupeny

Plzeň – Za více než 154 milionů korun už plzeňská radnice vykoupila pozemky pod druhou část západního okruhu města.

Otevření Západního okruhu PlzněFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

„Máme vykoupeno z 94 procent,“ potvrdila radní města pro nakládání s městským majetkem Helena Matoušová (ODS). Silnice, která povede z Křimic na Novou Hospodu bude dlouhá 3,5 kilometru. Podle primátora Martina Zrzaveckého (ČSSD) se zatím podařilo domluvit se všemi vlastníky pozemků a nebylo nutné přistupovat k přípravám procesu vyvlastňování.

Zastupitelé přitom i tuto variantu před časem schválili a to pro pozemky dvou fyzických osob, které se původně s městem nedohodly a držely dohromady asi 2,4 procenta z pozemků pro stavbu. Jeden z vlastníků chtěl za 2054 m2 zahrady minimálně tři tisíce korun za metr čtvereční nebo stejně hodnotnou nemovitost na zajímavém místě v Plzni. „Pokud vím, zbývá ještě jeden problematický pozemek, který je součástí dědického řízení,“ poznamenal primátor.

Západní okruh Plzně

První část okruhu vede z Nové Hospody do Křimic, otevřela se v září 2014.

Pro druhou část z Křimic na Košutku (3,5 kilometru) je už vykoupeno 94% pozemků za 154,5 milionu korun.

Zábor pozemků (ve výměře 158 544 m2) počítá (kromě pozemků města a kraje) se zásahem do 165 parcel ve vlastnictví 98 fyzických a 15 právnických osob a to na 70 listech vlastnictví vedených ve 4 katastrálních územích.

Radnice vykupuje pro okruh pozemky za cenu 800 Kč/m2. V některých případech došlo ke směně za pozemky převážně zemědělského charakteru. „Směna proběhla v cenách obvyklých dle znaleckých posudků a to na obou stranách,“ dodala Matoušová.

Zastupitelé budou ve čtvrtek projednávat už napodruhé výkup pozemku 65 m2 poblíž Globusu, který patří firmám dřívějšího vlivného člena plzeňské ODS a podnikateli Petru Štruncovi. Transakci podmínil tím, že se bude projednávat spolu s jeho žádostí o prodej městských pozemků pod stavbami Apollo v Křimicích a Impuls na Lochotíně, které má v pronájmu a směnou pozemků v Galerii Slovany, jež mu patří.

„Je to naprosto standardní záležitost. Jde o můj pozemek u Globusu, jehož roh o velikosti 65m2 město potřebuje pro okruh. Já se tomu nebráním a zároveň žádám o projednání svých majetkových věcí,“ řekl Deníku Petr Štrunc. Zastupitelstvem jeho požadavek prošel jen v případě Galerie Slovany, zbylé dvě věci se budou projednávat znovu.

Veškeré výkupy chce radnice zvládnout do konce roku, aby bylo možné pokračovat stavebním řízením a stavbu okruhu zahájit v roce 2019 a dokončit ji o dva roky později.

Dostavěním západního okruhu přibude Plzni silnice, která propojí Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní předměstí. Okruh má výrazně ulevit hlavním plzeňským tepnám jako je Klatovská a Karlovarská třída. Stavbu za 1,5 miliardy má podpořit až 85% evropská dotace.