Potřebují další hřiště, peníze ale shánějí marně

Plzeň – SK 1894 Plzeň, pro mnohé známější spíš jako fotbalová Lokomotiva, chce zásadně přebudovat svůj areál na Slovanech.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Podle plánů, jejichž realizace by stála odhadem 140 milionů korun, by se fotbalové hřiště s přírodní trávou posunulo na jihovýchod k SK Petřín Plzeň, vzniklý prostor směrem k Městské hale by pak vyplnilo fotbalové hřiště s umělou trávou.

Součástí první etapy má být také vybudování parkoviště pro 80 aut, které by klub nabídl i veřejnosti. V dalších etapách se počítá s výstavbou sportovní haly s povrchem z umělé trávy, tréninkovým prostorem s přírodní trávou a hostelem.

Pro třetí nejstarší sportovní klub v Česku, který se s SK Petřín Plzeň v současnosti stará o 300 mladých fotbalistů ve 14 mužstvech, je zásadní splnění první etapy. „Jinak budeme muset přistoupit ke zrušení několika mládežnických kategorií, protože nemáme kde trénovat," varuje šéf klubu Radek Vodrážka.

Klub zkoušel sehnat potřebnou 25milionovou dotaci na ministerstvu školství, neuspěl ani u městských radních. Dnes klub nejspíš předstoupí s žádostí u městských zastupitelů.