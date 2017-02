Porody před televizní kamerou: Peníze i ztráta intimity

Plzeň – Asi padesátka žen se zúčastní natáčení televizního seriálu.

Zatímco pro některé matky znamená porod natolik intimní okamžik, při kterém nechtějí mít u sebe ani partnera, jiné ženy se při porodu nechají klidně natáčet. Zhruba 50 zájemkyň se přihlásilo do popu-lárně-dokumentárního pořadu TV Nova, jejíž štáb se usídlil v plzeňské fakultní nemocnici, a dostalo jednorázovou odměnu 30 tisíc korun.

Seriál vypráví příběh jednotlivých párů, zachycuje především momenty porodu a zobrazuje emoce spojené s příchodem nového člena rodiny. „Pro spolupráci na novém projektu jsme hledali takové prostředí, kde se budou maminky cítit přirozeně a bude jim zaručena také profesionální péče odborného týmu," odůvodnila volbu právě plzeňské fakultní nemocnice Martina Vrňáková z TV Nova. Většina žen pochází z Plzeňského kraje, existují i výjimky, jež jsou ochotny cestovat kvůli pořadu přes půl republiky.

Porod za přítomnosti televizních kamer absolvovala i čtyřicetiletá Plzeňanka Sylva Bílá. „O možnosti jsem se dozvěděla od gynekoložky, která mi řekla, že by mi finanční částka mohla v mojí situaci alespoň trošku pomoci," vysvětlila.

Natáčení začalo u Sylvy doma. „Týden nebo dva před porodem jsme dělali rozhovor, pak až na klinice," popsala žena, jež letos v lednu porodila svého třetího potomka. „Bylo to úplně jiné, protože první dvě děti jsem rodila přirozeně. Teď nastaly komplikace, proto přišla malá na svět císařským řezem," porovnala.

Filmovalo se rovněž na pokoji. „Tam byly nainstalované kamery, takže fyzicky s námi nikdo nebyl, jen si pak přišli natočit malou a nás, jak odcházíme z nemocnice," svěřila se.

Obavy, že by natáčení na gynekologicko-porodnické klinice mohlo maminky odradit, se podle přednosty Zdeňka Novotného nevyplnily. Naopak počet zájemkyň od konce ledna vrostl. „Pokles rozhodně nepozorujeme. Oproti loňskému roku máme porodů více," sdělil. Od začátku roku už lékaři pomohli na svět zhruba 430 dětem, v lednu šlo o 23 porodů víc než loni.

Klinika disponuje šesti porodními pokoji, přičemž pouze ve dvou z nich jsou umístěny kamery. „Maminek, které sem přicházejí a nemají smlouvu s TV Nova, se to absolutně nedotkne," ubezpečil přednosta. S natáčením souhlasila zhruba polovina personálu, zbytek nechtěl být v pořadu zveřejněn. Práce štábu údajně nenarušuje chod kliniky. Některé ženy jsou však i přes ujištění přednosty skeptické. „Porodnice sice na svém webu tvrdí, že natáčení neovlivní pobyt ostatních maminek, ale nevěřím, že by tam byl klid, když by se kousek ode mě natáčelo," zdůraznila Jana Vávrová, jež se chystá na svůj první porod v březnu. Ze zvědavosti se podívala na slovenskou verzi pořadu. „Na chodbách jsou vidět i ´normální´ lidé a to, že mají rozmazaný obličej, mi nepřijde jako dostatečné zajištění anonymity. Navíc porod považuji za intimní záležitost a nebylo by mi příjemné chodit okolo kamer, i když by mě ani nenatáčely. Třeba ale bude česká verze pojatá jinak," uzavřela Vávrová.