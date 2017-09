Pomníku Díky, Ameriko! jde o čas. Kámen dorazí z Francie

Plzeň – Radnice si sama obstará kámen na nový pomník Díky, Ameriko! Nechá si ho přivézt z Francie konkrétní firmou, na což už zastupitelé schválili výjimku ze zásad zadávání veřejných zakázek.

Odstranění popraskaných pylonů pomníku Díky, Ameriko! v dubnu 2016Foto: DENÍK/Milan Říský

Znamená to, že dodavatel kamene se už nemusí soutěžit. První výběrové řízení totiž skončilo fiaskem. Tehdy radnice zadala dodání kamene včetně jeho další úpravy a postavení pomníku, jenže tendr ztroskotal už na kameni. Žádný vhodný nikdo nenabídl. Teď je postup jiný – až bude mít Plzeň kámen doma, což by mělo být podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře (ODS) zhruba do dvou měsíců, vysoutěží firmu, která pomník postaví. Na květnové Slavnosti svobody by mě stát.

Šindelář řekl, že vybraný lom ve Francii splňuje veškeré požadavky města a to nejen na kvalitu. „Oslovili jsme odborníka, společnost Kamenoprůmysl, aby místo pro vhodný kámen vytipovala,“ řekl Šindelář. Má se co nejvíce podobat kameni původního pomníku.

Architekt Jan Soukup, projektant původního pomníku připouští, že radnicí zvolený kámen má sice dobrou barevnost, ale ideální co se týká kvality a struktury podle něj není. „Je hrubozrnější, než chceme. Mělo by se hledat dál,“ řekl Soukup s tím, že k dispozici má vzorek v podobě malé destičky, ale kámen nemá certifikát z lomu. „Dokud tu není, hledal bych dál,“ dodal Soukup.

Na jeho nekompromisní názor na kvalitu kamene už ale radnice moc nechce slyšet. Ozývají se hlasy, že si vzal do hlavy velmi drahý tzv. kararský mramor, což je prý finančně neúnosné. Soukup to odmítá. „Zavrhl jsem ho už vloni v květnu. Jeho údržba by byla velmi těžká a za chvíli by byl celý šedivý,“ odmítá to Soukup. Je zastáncem definitivního a perfektního řešení, pokud by se mělo dílo odbýt, nemá význam se do něj pouštět.

Radnice ale hodně chce, aby nové pylony stály u Práce už při příštích květnových Slavnostech svobody. Válečných veteránů, kteří osvobozovali Plzeň, totiž stále ubývá a jsou to právě oni, kteří se na osud památníku stále ptají a velmi jim na něm záleží. Hlavní pietní akt byl už dvakrát přesunut od Práce k památníku generálu Pattonovi u Velkého divadla. Potřetí už to radnice nechce připustit. „Uděláme všechno proto, aby se stihl postavit U Práce nový památník,“ potvrdil Šindelář.

Místostarosta trojky David Procházka (ANO) upozorňuje i na to, že pomník U Práce je není nijak zabezpečen, lidé jím vlastně procházejí a pietní prostor zneužívají bezdomovci. „Těžko se pak čistí, vstup by měl být ohraničen,“ řekl Procházka. To ale není podle Soukupa vhodné. „Lidé tam chodí, prohlížejí si plaketu a rozprávějí u ní,“ argumentuje Soukup s tím, že vandalismus musí mít pod kontrolou strážníci.

Památník ze dvou žulových pylonů byl odhalen v květnu 1995. Na levém pylonu byl znak 16. obrněné divize armády USA, na pravém český lev. Na obou pak datum osvobození Plzně, poděkování a nápis, že Plzeň byla osvobozena americkou armádou v angličtině a češtině. Vloni v dubnu musely být pylony odříznuty asi 40 centimetrů nad zemí kvůli obrovským prasklinám a možnému zřícení. Radnice pak rozhodla, že nechá U Práce postavit naprosto stejný památník. Měl by stát nejpozději v dubnu 2018.