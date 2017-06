Pokus č. 2: Kdo postaví nový památník Díky, Ameriko?

Plzeň – Základem je dobrý světlý jemnozrnný kámen, bez kterého to nepůjde. K takovému závěru došel plzeňský magistrát poté, co byl nucen zrušit výběrové řízení na stavbu památníku Díky, Ameriko! u Práce. Důvod? Ani jeden z uchazečů nedodal vhodnou žuu, ze které by se mohl pomník postavit.

Pylony dočasně nahradily kovové krytyFoto: DENÍK/Milan Říský

„Vypíšeme nové výběrové řízení,“ prohlásil technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Připustil, že nyní už jde o čas, zda se do přístích květnových Slavností svobody podaří nový památník postavit. „Uděláme pro to všechno,“ řekl Šindelář. Podle šéfa magistrátního odboru investic Pavla Grisníka stanoví nový tendr jasné podmínky pro kámen, který se má co nejvíce přiblížit kameni původního pomníku. „Na podzim by mělo být výběrové řízení vypsáno a do konce roku vysoutěženo,“ dodal Grisník. Teď se připravuje nové zadání zakázky. Architekt Jan Soukup, projektant původního pomníku a odborník s poradním hlasem ve výběrové komisi potvrdil, že nabídnutý kámen vhodný nebyl. Už dříve se pozastavil nad rychlostí, se kterou měl být pomník původně postaven, a to do konce letošního října a opakovaně vyjádřil pochybnost, zda se vůbec dá kámen v některém z českých lomů vytěžit. Poznamenal, že pro každý asi dvacetitunový pylon se čtvercovým půdorysem o straně 1,1 metru a vysokým šest metrů je treba vytěžit nejméně 35tunový jednolitý kamenný blok. Původní pylony památníku musely být odříznuty 40 centimetrů nad zemí vloni v dubnu kvůli obrovským prasklinám a možnému zřícení. Radnice pak rozhodla, že nechá U Práce postavit naprosto stejný památník. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Po šestnácti letech zase u čápů

Autor: Dana Veselá