Plzeň - Začíná podzim, příroda se pomalu připravuje k zimnímu spánku. Jarní cibuloviny již ztratily olistění a je tak vhodná doba pro jejich přesazování, listnatým rostlinám se počíná listí zabarvovat do podzimních barev.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Janeček

Jsou však rostliny, které mají vrchol vegetace stále ještě před sebou. Jsou to vřesy a některé vřesovce. Nejhezčí barvy mají v té době i japonské javory. Také bramboříky či podzimní hořce krásně kvetou. Zapomenout nelze ani na spoustu druhů kapradin, které v té době mají to nejhezčí olistění.

A právě takové rostliny chystají členové Alpinum klubu Plzeň, z. s. na svojí, podzimní výstavu, která se pod názvem Podzim v alpinu uskuteční ve dnech 13. až 16. září ve výstavním areálu zahrady gymnázia na Mikulášském náměstí. Otevřená bude v době od 9 do 18 hodin. Stejně jako na jarních výstavách bude spojena i s prodejem přebytečných výpěstků členů Alpinum klubu a několika vybraných zahradnických firem. V neděli 17. září bude otevřen jen prodej do 12 hodin a vstup do prodeje bude zdarma.

