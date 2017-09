PODÍVEJTE SE: Ražba tunelu končí, její finiš může sledovat každý

Plzeň, Kyšice – První vlak se mezi Plzní a Kyšicemi projede možná už v prosinci 2018

V takzvané portálové lavici pod vrchem Chlum se ve středu objevila řezná hlava razicího štítu Viktorie. Po roce ode dne, kdy se do země zavrtal u Kyšic, je stroj opět na denním světle a znamená to, že ražba druhého tubusu nejdelšího železničního tunelu v ČR spěje ke konci.

Kdo chce, může ji sledovat, Metrostav pojme konec prací jako veřejné divadlo. Podle stavbyvedoucího Václava Anděla bude Viktorie razit posledních 50 metrů čtyři dny. „Lidé se mohou přijít kdykoliv během dne dívat z vyhlídek, jak stroj razí, je to něco unikátního. Po čtyřech dnech se stroj zastaví a my budeme čekat na sobotu 7. října, kdy bude definitivní prorážka. Mezitím se budou na betonovou stěnu u tunelu od 3. do 6. října večer od 19.30 do 21.30 promítat fotografie a videa z ražby,“ popsal Anděl.

Až bude tubus hotový, čeká stavbaře rozebírání Viktorie a zahájení poslední etapy. Mezi Kyšicemi a Plzní budou pracovat ještě rok a je možné, že už na konci příštího roku tunelem projede první vlak.

Čtyřkilometrová stavba začala v roce 2015, nabírala zpoždění, ale skončí v termínu. Ovšem prodražila se asi o miliardu korun a místo čtyř bude stát pět.