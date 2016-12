Pod stromeček knihu? Ježíšek má na výběr

Plzeňsko – Přinášíme několik tipů na nákup vánočního čtiva na poslední chvíli.

Kniha jako dárek pod vánočním stromkem, to zdaleka není takové okoukané klišé, jak se někdy říká. A nemusí to být ani z nouze ctnost, pokud ji stále ještě nemáte, ale někoho jí obdarovat chcete. Deník vám přináší několik tipů na zajímavé regionální čtivo, které by mělo potěšit především patrioty.

Historie města, Brd i jednoho rodu

Co se týče zásobování vánočního trhu, asi nejvíce se letos činilo vydavatelství a nakladatelství Starý most. V září vydalo úspěšnou Ságu rodiny Škodů, v říjnu 100 zajímavostí ze starých Brd a 100 zajímavostí z Plzně před rokem 1989, v listopadu Městský obvod Plzeň 3 a ilustrovaného průvodce Plzeň a okolí pro děti.

U faktografických publikací ještě zůstaneme. Tradičně velký zájem je například o ty, jež ke svým výstavám vydává Západočeská galerie v Plzni. Aktuálně jde o knihu Plzeň zmizelá, která doprovází výstavu Zmizelá Plzeň.

Milovníci historie západočeské metropole mohou mezi vánočními dárky ale najít také druhý díl objemných Dějin města Plzně, na němž se podílelo devatenáct autorů a který zahrnuje období 1788 – 1918. Stejně jako první díl ho vydal Magistrát města Plzně.

Písně a fotbal

Fakta, zábavu a umění spojuje publikace Plzeňské písně, za jejímž vznikem stojí folklorní soubor Lidová muzika z Chrástu. Přináší souhrn známých, méně známých i prakticky neznámých písní z regionu, jejichž sestavení předcházel důkladný průzkum.

To ovšem není vše. Součástí publikace jsou také dvě CD s vybranými písněmi samozřejmě v podání Lidové muzika z Chrástu, vše doprovází ilustrace Štěpánky Bláhovcové.

Od kultury je jen krůček ke sportu, konkrétně k fotbalu. Fandové Viktorky vloni často dostávali Velkou kroniku, teď mají šanci ji doplnit knihou Viktoriáni. Pavel Hochman ji věnoval fotbalistům, kteří psali historii plzeňského klubu.

Ať už si ale letos o Vánocích počtete o čemkoliv, doufáme, že vás některá kniha potěší.