Počet dárců kostní dřeně v kraji stoupá. Jen loni se jich zapsalo přes 500

Plzeňský kraj – Západočeské dárcovské centrum kostní dřeně se pyšní více než deseti tisíci potenciálními dárci, kteří jsou v případě potřeby připraveni pomoci. A zájem se zvyšuje. V roce 2001 se do celorepublikového registru zapsalo nově 1159 dárců, loni jich bylo 7862 a v roce 2015 dokonce rekordních 9759 dárců.

„V Plzeňském kraji se jich loni zapsalo 512," vypočítal ředitel registru a primář Hematologicko -onkologického oddělení FN Plzeň Pavel Jindra.

Ze sněmovny nyní míří směrem k vládě nový návrh, který má potenciální dárce více zvýhodnit. Ti by si mohli od základu daně odečíst 3000 korun místo nynějších 2000. Zavedl by se také odpočet 20 000 korun za jeden odběr kostní dřeně. Návrh už naopak neobsahuje odpočet 8000 korun ze základu daně za vstup do registrů dárců.

Jubilejní dárce je z Plzeňska

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) přivítal na konci února ve svých řadách jubilejního 70tisícího dárce, kterým se stal František Lepič z Plzeňska. Západočeské dárcovské centrum se tak může pyšnit už více než deseti tisíci potenciálními dárci, kteří jsou v případě potřeby vážně nemocným pacientům připraveni pomoci.

Registr vznikl v Plzni v roce 1992 a díky spolupráci s podobnými registry na celém světě pomáhá zprostředkovat dárcovství kostní dřeně nebo krvetvorných buněk pro lidi s leukemií či jinou poruchou krvetvorby. „V plzeňské fakultní nemocnici bylo v loňském roce provedeno 31 transplantací kostní dřeně od nepříbuzenských dárců. Z toho bylo osm odběrů od dárců zapsaných v ČNRDD a 23 odběrů od dárců ze zahraničí,“ nastínil ředitel registru a primář Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Pavel Jindra.

Stát se potenciálním nepříbuzenským dárcem kostní dřeně nebolí ani to nestojí moc času. Své o tom ví i František Lepič z Tlučné na Plzeňsku, který se stal právě tím 70tisícím aktivním členem registru. Podle něj je důležité, aby bylo v registru co nejvíce lidí. „Aby se v případě, když někdo transplantaci potřebuje, dárce našel,“ zdůvodňuje. Primář Jindra potvrzuje, že k darování kostní dřeně nakonec registr vyzve jen zlomek evidovaných dárců. „99 procent dárců funguje jako permanentní naděje,“ doplnil.

Registr se obnovuje

Zatímco v roce 2001 se do registru zapsalo nově 1159 dárců, loni jich bylo 7862 a v roce 2015 dokonce rekordních 9759 dárců. „V Plzeňském kraji se jich loni zapsalo 512, celkem se tak plzeňské dárcovské centrum může pyšnit více než deseti tisíci registrovaných dárců,“ vypočítal Jindra.

Registr je neustále obnovován a lidé, zejména ti, kteří do něj vstoupili v 90. letech minulého století, jsou z důvodu vyššího věku, nemocem nebo úmrtí průběžně vyřazováni. „Po přelomu tisíciletí jsme vyřazovali kolem stovky dárců ročně, v současné době vyřadíme z registru každý rok 500-600 dárců ročně,“ vypočítal Jindra.

Kvalitním dárcem je podle ředitele registru mladý a zdravý člověk do 35 let.