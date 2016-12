Dozorci se dočkali. Peníze za přesčasy dostali i bez podání žaloby

Plzeň – Ve hře jsou nyní i státní svátky a přestávky.

Většině ze zhruba dvou stovek dozorců a strážných z plzeňské borské věznice, kteří letos zažádali o proplacení až 150 hodin přesčasů za tři roky zpětně, již vedení věznice peníze vyplatilo. Zlom nastal v tom, že dozorci se nyní peněz domohli i bez podání žaloby. Deníku to řekl předseda Základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie České republiky při Věznici Plzeň a zároveň dozorce Tomáš Jarkovský.

Zřejmé je, že i kdyby na žalobu došlo, soudci by dali dozorcům za pravdu, jako se stalo již dvakrát. Poprvé to bylo v loňském roce, kdy Krajský soud v Plzni rozhodl, že 58 dozorců z Bor má na proplacení přesčasů nárok. Podruhé to bylo letos na podzim. V mezidobí totiž podalo žalobu ještě dalších třicet dozorců z Plzně a i jejich nárok shledal soud jako oprávněný. Kasační stížnost, kterou proti prvnímu verdiktu podala vězeňská služba, Nejvyšší správní soud zamítl.

Precedentní rozhodnutí poté inspirovalo k podání žádosti o proplacení přesčasů nejen další již zmíněné dvě stovky dozorců z Plzně, ale i množství jejich kolegů z ČR.

Rozsudek je precedentní

A Vězeňská služba ČR je nyní vstřícnější. „Po výše zmiňovaném rozsudku dostali ředitelé věznic od vedení vězeňské služby možnost tyto přesčasové hodiny na základě žádosti proplatit. Já jsem se tudíž rozhodl, že v případech, kdy odsloužené hodiny byly prokazatelně nesprávně zahrnuty do těchto 150 hodin 'zadarmo', přistoupím k jejich proplacení," řekl Deníku ředitel Věznice Plzeň Petr Vlk.

Sám vnímá rozsudek jako precedentní. „Přijde mi pak nehospodárné utrácet finanční prostředky za služby advokátů a soudní výlohy v případě, který má a bude mít obdobný scénář," míní Vlk.

Spor dozorců a vězeňské služby vznikl tak, že dozorci si nárokovali proplacení nařízených přesčasů. Služební zákon totiž říká, že příslušníci vězeňské služby i dalších bezpečnostních složek musejí ročně odpracovat až 150 hodin přesčasů bez nároku na proplacení. A pokud počet hodin nepřekročí tento stanovený limit, berou se jako součást služebního poměru. V tom je kámen úrazu. Vězeňská služba totiž podle dozorců počítala s hodinami neplacených přesčasů více méně automaticky, a vlastně tak řešila dlouhodobý nedostatek pracovníků.

Takový výklad zákona je ovšem podle soudu špatný. Oněch 150 hodin přesčasů totiž musí být nařízených v důležitém zájmu, například v různých mimořádných situacích; nelze s nimi počítat dopředu, například už při plánování směn.

Celorepublikově jde o tisíce dozorců a miliony korun.

Změnila se praxe

Podle verdiktu soudu nelze řešit systémový problém porušováním služebního zákona.

Rozsudek vedl k tomu, že se změnila stávající praxe. „Došlo k úpravě vnitřní legislativy vězeňské služby v této oblasti a systém je nastavený tak, že se přesčas ihned započítává a je proplacen. Je správné, že celá kauza takto dopadla. Málokdo by chtěl ročně odpracovat 13 měsíců za 12 platů. 150 hodin služby je totiž přibližný měsíční fond pracovní doby příslušníka," vysvětlil Vlk.

Svátky a přestávky

Kromě přesčasů jsou však nyní ve hře i státní svátky a přestávky. Do boje o jejich proplacení opět vytáhli dozorci z Plzně.

„Žádáme o proplacení státních svátků. V běžném pracovním poměru totiž člověku náleží příplatek, ovšem v našem případě tohle zákon o služebním poměru vůbec neřeší," vysvětluje odborář Tomáš Jarkovský.

Současně s tím si dozorci podali též žádost o proplacení přestávek. „Máme k dispozici rozsudek Městského soudu v Praze z jiné věci, která se týká proplácení přestávek u určitých složek státní policie, kde je patrná analogie. Neopouštíme věznice, zůstáváme v uniformě, prostě to není přestávka jako taková," vysvětlil Jarkovský.

U těch, kteří slouží dvanáctihodinové směny, jde o hodinu denně, u osmihodinových směn se jedná o půl hodiny denně.

Jak dopadne boj dozorců za svátky a přestávky, zatím není jasné. Co se týče státních svátků, v současné době se projednává novelizace zákona o služebním poměru a řeší se v ní i kompenzace za službu ve státní svátek.

Asi 150 dozorců, kteří si žádost o proplacení státních svátků a přestávek podali a jimž poskytl právní pomoc odborový svaz, je v případě zamítaného stanoviska vězeňské služby připraveno podat žalobu k soudu.