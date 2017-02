Plzeňský psovod Petr Uher vybojoval v Blovicích hattrick

Blovice – „Od čtrnácti let se věnuji kynologii. Jako policejní psovod pracuji od roku 2009, je to vlastně splněný sen," říká Petr Uher, který zvítězil v blovickém závodě Statečné psí srdce.

Stal se vítězem už potřetí v řadě. V předchozích dvou letech zvítězil plzeňský psovod s německým ovčákem Kingem od Policie ČR, letos štafetu převzal služebně mladší policejní pes – Ergo z Chotinského údolí.

Závod, jehož hlavní část se odehrává za tmy, se koná v areálu blovického kynologického klubu už po šestnácté. Úkolem psů je například zůstat klidný při střelbě ze vzduchovky či několikrát zadržet pachatele. Právě část s vyhledáváním a zadržováním figuranta se koná až po setmění. Psům to ale zpravidla vůbec nevadí. „S rostoucí tmou roste i výkon psa, takže je to spíš jen komplikace pro nás, když cvičíme. Je to časově náročnější," říká trojnásobný vítěz, který má doma celkem šest psů – tři služební psy a tři své.

Na Statečné psí srdce jezdí na jižní Plzeňsko soutěžící z Prahy, Tábora, Chomutova nebo Ostrova nad Ohří. Většina soutěžících chlupáčů jsou policejní psi, výjimkou je fenka Bacardi domácí závodnice Andrey Kaslové. „Moc se tomu nevěnujeme, spíš si to jdeme užít. Týden před závodem jsme potrénovali kousání do celotělového obleku," říká žena, která si prvního psa pořídila před patnácti lety. Že není profík, ukázala Bacardi ve chvíli, kdy měla zůstat ležet. „Když jsem si lehla, abych mohla střílet, přišla se pomazlit. Body v tu ránu mizely," směje se Andrea Kaslová.