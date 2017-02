Plzeňský Prior: Pět sloupů, žádný les podpěr

Plzeň – Plzeňský dějepis se věnuje známé stavbě u Americké třídy.

Pohled na nový plzeňský obchodní dům, jaký přinesl deník Pravda 19. února 1967Foto: Archiv

Před padesáti lety, v neděli 19. února 1967 vyšel na titulní straně deníku Pravda článek s titulkem 'Kuriózita v hliníku'. Týkal se tehdy ostře sledovaného tématu – stavby obchodního domu Prior, později K-Mart a dnes Tesco u Moskevské, dnešní Americké třídy.

Stavba byla v půli, do jejího otevření zbýval rok a půl. Hovořil o ní architekt Zbyněk Tichý: „Člověk nechce být unaven. Člověk je zvědavý a chce spatřit všechno. Pro člověka i prodavače by měl být akt prodeje a koupě požitkem… Zkušenosti z USA, Anglie, Holandska, NSR a i od nás napovídají, že obchodní domy mají být spíše široké než vysoké. Podívejte, třeba Dům módy v Praze. Návštěvníci musí do velké výšky. U výtahů jsou návaly, a to lidi nebaví, unaví se. Kdežto obchod s prodejními plochami řešenými do šířky místo do výšky šetří návštěvníkům čas a poskytuje jim možnost všechno spatřit. Také pohyblivá schodiště místo výtahů dovolují rychlejší pohyb."

Architekt také vyzdvihoval řešení stavby, které nemělo obdoby: „Návštěvník nespatří les podpěr, ale jen pět sloupů, umístěných volně v prostoru. Volili jsme systém 12 krát 12 metrů – monolitický železobeton – takový modul nebyl u obchodních domů zatím u nás použit."

Pětice sloupů unese strop o rozloze 1660 m2 hravě. Unikátem bylo také osvětlení velkých prodejních prostor o intenzitě 500 namísto 200 luxů, které byly v tehdejších obchodních domech obvyklejší.

Jen jedno nevyšlo, totiž otevřít Prior dříve. Investor slíbil stavbařům prémie, když dům otevře ne v zimě 1968, ale už v květnu. Nakonec se to podařilo na podzim, v pátek 20. září.