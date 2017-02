Plzeňský kraj opět zahalil smog

Plzeňský kraj – Je možné, že znovu začne platit také signál regulace.

Ilustrační snímek.Foto: Deník: Petr Sonnek

Šestnáct minut po středeční páté hodině ranní vyhlásili meteorologové v Plzeňském kraji opět smogovou situaci. Průměr koncentrace prachu v ovzduší za 12 hodin totiž překročil limit 100 mikrogramů na metr krychlový.

Znamená to, že lidem se venku hůře dýchá a zejména malé děti a senioři by se měli vyvarovat námahy.

Letos to je podruhé, kdy se kraj se smogem potýká. Český meteorologický ústav situaci vyhlásil už koncem ledna. Nejhorší situace byla přímo v Plzni, kde zasedal krizový štáb a řešil, jestli by ovzduší nepomohlo dočasné zavedení bezplatné MHD.

Situace platí do odvolání. Podle informací ČTK se během následujících hodin neočekává její pokles a není vyloučeno, že stejně jako v lednu začne platit také signál regulace a některé průmyslové podniky budou muset omezit provoz.

