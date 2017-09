Plzeňská univerzita plánuje vědeckou základnu v Antarktidě

Plzeň - Západočeská univerzita (ZČU) v Plzni začala pracovat na založení vlastní polární stanice v Antarktidě. Na první průzkum se vydali dva odborníci letos v březnu, další vyrazí v lednu.

Ilustrační fotoFoto: PřF MU Brno

V polárních oblastech mají základny zatím dvě české univerzity. Mendelova polární stanice v Antarktidě patří Masarykově univerzitě, naopak v arktické oblasti, na Špicberkách, má stanici Jihočeská univerzita. Rektor ZČU Miroslav Holeček nyní plánuje vznik třetí univerzitní základny. „Univerzitní vědci by zde mohli provést například výzkum změny ledovců, který se v českých podmínkách provádí hůře,“ řekl.

Vědci ze ZČU by při projektu spolupracovali s Masarykovou univerzitou. Oproti Mendlově základně by však měla být plzeňská stanice podstatně menší a byla by pouze sezónní. V provozu by tedy byla pouze od prosince do února, v době tamního léta. Prozatím by měla sloužit primárně týmu Pedagogické fakulty ZČU, do výzkumu v extrémních podmínkách by se postupně mohli zapojit vědci z technických oborů. To by mohlo přinést nové poznatky. „Zkoumaly by se zde materiály nebo různé technologie v úplně jiných podmínkách, to by mohlo do výzkumu vnést úplně jinou dimenzi,“uvedl Holeček s tím, že obzvlášť zajímavý by mohl být výzkum fungování fotovoltaiky v odlišném prostředí.

V současné době však není situace kolem plzeňské stanice jistá. Největším problémem stojícím v cestě vzniku stanice je financování. Univerzita uvažuje nad penězi z grantů, část by nejspíš hradila vlastními prostředky. V optimistické variantě by stanice mohla uvedena do provozu v zimní sezóně 2018/2019. Nejdůležitější kroky ze strany univerzity už ale byly vykonány. „Zatím uvažujeme velmi skromně. Ve vzduchu visí stále dost otazníků, může přijít jakákoli překážka. Chytřejší budeme až po letošní zimě,“ dodal Holeček.

Tereza Prášilová