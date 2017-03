Plzenečtí se ozývají proti územnímu plánu

Starý Plzenec – Obyvatelům Starého Plzence vadí nová zóna pro výstavbu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Je to útočiště a zimoviště pro zvěř a ptactvo, oblast pro volnočasové vyžití obyvatel, výlety do přírody, za historickými památkami, jako je třeba nedaleká zřícenina hradu Radyně… A neměla by to být stavební zóna.

Těmito slovy popisuje skupina nespokojených obyvatel Starého Plzence lokalitu Nad traťovou stanicí, s níž právě zpracovávaný nový územní plánu města počítal jako s největší souvislou nově navrženou zastavitelnou plochou.

Nelíbí se jim, že by se mělo stavět tam, kde je dnes volná krajina. „Byla by zabrána kvalitní ornice. Na tak velké rozšíření v této části Starého Plzence není připravená městská komunikace," upozorňují obyvatelé a odvolávají se i na špatnou dopravní dostupnost lokality.

Na základě připomínek těchto obyvatel se návrh územního už jednou plánu změnil. „Plocha Nad traťovou stanicí je teď o dvě třetiny menší," řekla starostka Starého Plzence Vlasta Doláková.

Dá se čekat, že s podobným požadavkem dorazí lidé také na veřejné projednání upraveného návrhu plánu, které ale ještě nemá daný termín. „V současné chvíli nám zpracovatel předložil upravený návrh územního plánu, my ho předáme zadavateli, což je Magistrát města Plzně (Starý Plzenec je v okresu Plzeň-město, pozn. red.), a ten stanoví termín veřejného projednání. Pokud nebudou občané se změnami souhlasit, budou mít možnost podat připomínky nebo v případě majitelů pozemků námitky," vysvětlila radní města Hana Sobotová, pověřený zastupitel pro územní plán.

Nespokojení občané také podotýkají, že se ve Starém Plzenci dříve počítalo s výstavbou směrem k Plzni mezi Štěnovickou a Bezručovou ulicí, tato nová lokalita je ve směru na Šťáhlavy. Starostka to potvrzuje, město by se směrem k Plzni opravdu rozšiřovat nemělo. „Zůstala tam jen jedna řada parcel, z ostatních pozemků včetně městských jsou opět louky," řekla.

Radní Sobotová dodává, že pokud vznikne zastavitelná plocha, neznamená to, že se na ní hned začne stavět. Město se totiž chce do budoucna soustředit nejprve na zastavění proluk v centru.

Město chce využít prolukyLetos vyhlásí Starý Plzenec architektonickou soutěž. Zaměřit se má na prostor Smetanovy ulice a nad radnicí, kde jsou volné proluky, které lze zastavět či přetvořit ve volná prostranství. Veřejné setkání před vyhlášením architektonické soutěže se bude konat tuto sobotu 18. března. Začne ve 14 hodin prohlídkou centra a bude pokračovat v 15 hodin v jídelně spol. Pronap.