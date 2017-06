Plzeňané objevovali skryté krásy i zajímavosti Božkova

Plzeň - Výstavy, koncerty, tanec, výroba šperků, společná večeře a především posezení a seznámení se s ostatními.

Adéla Šmausová (na snímku) včera provedla zájemce premiérově po plzeňském Božkově. Součástí trasy bylo i jádro, které tvoří vesnická památková rezervaceFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

V sobotu se uskutečnil čtvrtý ročník Evropského dne sousedů, který nabízel bohatý program hned na deseti místech Plzně. Akce včera pokračovala a nabídla komentované prohlídky městem. Vůbec poprvé mohli lidé prozkoumat Zábělou nebo Božkov.

Průvodcování po čtvrti, jejíž jádro tvoří vesnická památková rezervace, se ujaly Adéla Šmausová a Adriana Paulicová. Zájemci měli sraz na konečné trolejbusu č. 12. Po úvodním slově se patnáctičlenná skupina přesunula k první zastávce společnosti Fernet Stock. Jeden ze zaměstnanců seznámil návštěvníky s historií likérky, připojil aktuální informace o firmě a exportu, nechyběla ani ochutnávka.

Skupina došla na Božkovský ostrov, kde se mimo jiné nachází sokolovna. Právě s touto budovou se pojí zajímavý příběh. „Božkovští si v roce 1840 svépomocí zaplatili kapličku na návsi. Mše do ní chodili sloužit dominikáni z Jiráskova náměstí. Protože se nemohli kvůli stísněnému prostoru vejít dovnitř, bohoslužby se nakonec odehrávaly v sokolovně,“ seznámila Adéla posluchače se zajímavostí.

Na Božkovském ostrově, jenž dnes patří k oblíbeným místům pro sport a odpočinek, ukázala Adriana zvědavcům, kde se nedaleko řeky Úslavy nacházel mlýn. Nechyběly ani dobové fotografie. Poté všichni pokračovali do jádra Božkova, jehož součástí jsou historické statky. „Oficiálně se Božkov připojil v Plzni v roce 1942. Do té doby fungoval samostatně,“ doplnila Adéla, jež studuje moderní dějiny. O to, aby se dobové grunty zachovaly a jejich majitelé je nepřestavěli na moderní stavby, se postarali především památkáři. Odborníci prohlásili jádro Božkova v roce 1995 za vesnickou památkovou rezervaci. Podobně učinili s Černicemi a Koterovem.

Od průvodkyň se pak ještě návštěvníci dozvěděli, že ve směru na Háje se za války nacházela polní nemocnice. Padne i zmínka o nedalekých dolech na kopci směrem na Koterov. Asi hodinu a půl dlouhé premiérové objevování Božkova je u konce. Turisté, kteří zamíří do krajské metropole v jiné datum, však nemusí zoufat. Projekt Skryté město, jenž nabízí třicet komentovaných prohlídek Plzně, totiž připravil mapu s vyznačenými trasami a termíny možných procházek. „Budou se konat zhruba jednou za měsíc, vždy v sobotu. Lidé si mapu mohou vyzvednout v turistickém centru nebo v knihovnách,“ uzavřela Adéla.