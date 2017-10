Plzeň zažívá boom bytových domů

Plzeň - Kromě nových projektů se rozjely i některé pozastavené.

Bytový dům na Roudné, Borech, v Bolevci, nedaleko Chodského náměstí nebo U Papírny. Krajská metropole zažívá stavební boom. Tato místa nejsou jediná, kde vznikají nové prostory k bydlení nebo se zde začne stavět. Podle odborníků však už více než polovinu nabídek spolknou investoři, kteří byty ve výsledku pronajímají.

ZÁJEM O MENŠÍ BYTY

Potvrzuje to makléř realitní kanceláře Pubec Petr Otte. „Podíl investorů se v poslední době zvyšuje. Určitě tvoří padesát procent našich zákazníků. Investoři mají zpravidla zájem o menší byty, většinou jde o garsonky nebo 1+kk. Souvisí to s vyššími výnosy a nižšími náklady na byt,“ zdůvodnil. Doplnil, že záleží na typu projektu. Například chystaná výstavba poblíž Velkého boleveckého rybníka (spodní snímek), kde vznikne 60 bytů, je určena především pro rodiny s dětmi. První dva domy budou hotové zřejmě koncem příštího roku, u zbylých dvou se teprve zahájí stavební práce. Cena za metr čtvereční se pohybuje od 41 do 47 tisíc korun.

Naopak klasická nabídka ze strany realitní kanceláře Pubec pro investory je komplex vznikající na Borech poblíž univerzity, který poskytne 542 především malometrážních bytů. Cena je 37 – 51 tisíc za metr čtvereční. Vysokoškoláci by tu mohli bydlet už od příštího září.

V podobném termínu se zřejmě nastěhují lidé do 21 bytů v domě na Roudné. „Ceny jsou v tomto případě vyšší, za metr čtvrteční zaplatí pětačtyřicet až padesát tisíc korun,“ vyčíslil Otte.

Zájem ze strany investorů pozorují rovněž ve společnosti Broker Consulting. „Co se týče menších bytů, tam tvoří určitě víc než polovinu. Větší prostory jsou pak zpravidla rezidenční,“ sdělil předseda představenstva Martin Hrubý. Během prázdnin se rozhýbal projekt asi 150 bytů na Sylvánu. Za 3+kk včetně garáže lidé zaplatí přibližně 2,4 milionu korun. První dvě budovy se dostaví za rok, poslední objekt bude k dispozici v polovině roku 2019.

ZMĚNA U RADBUZY

Změní se rovněž prostor na břehu řeky Radbuzy v Papírnické ulici, kde vyroste komplex čítající 130 bytů (foto zcela nahoře). „Spouštíme jejich prodej. Za 3+kk klienti zaplatí zhruba 3,3 milionu korun. Přece jen jde o atraktivnější lokalitu, jejíž součástí se stane i park,“ ozřejmil Hrubý.

Další domy vzniknou na rohu Stehlíkovy a Nemocniční ulice nedaleko Chodského náměstí (snímek uprostřed). „Tento týden byla zahájena stavba, příští pondělí začne najíždět těžká technika. Jde o čtyři domy se 236 byty, zhruba třetina už je prodaná,“ uvedl oblastní ředitel Broker Consulting Jakub Novotný. U jedenáctipatrových budov je cena za metr čtvereční 47 až 52 tisíc korun, u třináctipatrových objektů 65 – 85 tisíc Kč.

ODLOŽENÉ PROJEKTY

Opět se rozjely dva odložené projekty, a to Zlatá Belánka (na rohu Klatovské třídy a Borské ulice), kde jde především o nebytové prostory, a Ypsilonka (na rohu Štefánkovy a Nepomucké ulice poskytující 51 bytů). V obou případech návrhy vytvořili architekti z plzeňského studia AVE. Společník firmy Jiří Pašek konstatoval, že každým dnem by měla začít výstavba Rezidence Mlýnské strouhy, jež nabídne přes 200 bytů. S fenoménem, kdy se trh řídí podle investorů, kteří prostory kupují, se studio často setkává. Stává se, že architekti musí své návrhy přizpůsobovat právě požadavkům investorů.